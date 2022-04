Prakticky celá sobota bude v Úštěku na Litoměřicku ve znamení jarmarku. V Úštěku totiž proběhne právě v sobotu největší velikonoční řemeslný jarmark v České republice. Své dovednosti, zručnost a umění na severu Čech přede více než 200 řemeslníků z Čech, Moravy a Slovenska. Připraven bude celodenní program. „Těšit se můžete na celodenní program, prohlídky, výstavy, expozice na třinácti místech. Chybět nebude ani Úštěcká lenghorka dravá obří slepice s vejcem,“ zvou na velkou akci organizátoři a doplnili, že slepice bude městem procházet v 10, 14 a 16:30 hodin.

O hudební doprovod se bude starat například skupina Péro za kloboukem, cimbálovka Studánka s tanečníky, pěvecký sbor Zvonek nebo MŠ Pastelka. Vstupné na tuto celodenní akci je 50 korun pro dospělého a 30 korun pro dítě. Návštěvníky jistě zajímá, jak to bude s parkováním ve městě. „Parkovné ve městě bude stát 30 korun. Pokud se rozhodnete pro parkování na hrázi jezera Chmelař, platit nebudete,“ doplnili organizátoři.

Během Jarmarku bude otevřena také Galerie Úštěk, ve které si můžete prohlédnout prodejné expozice mnoho malířů, například Františka Ringo Čecha. Přijďte si užít příjemnou jarní akci.

Zajděte na přestavení Velikonoční pohádka ze zahrádky

KDY: Neděle 17. dubna od 10 hodin

KDE: Kulturní dům Říp, Roudnice nad Labem

ZA KOLIK: předprodej 50 korun, na místě 70 korun



LJe jaro a to má paní Příroda své rozmary. Takže je chvilku zima, chvilku svítí sluníčko anebo padá sníh. Ale jaro už je opravdu cítit ve vzduchu. A s jarem přichází Velikonoce, nejkrásnější svátky jara. A tak není divu, že už jsou všichni celí nedočkaví. Brouk Ouk si leští krovky a i šnek Ek ladí píšťalku na veselou písničku. Ale? Kdopak se to plíží kolem plůtku. No jistě lišák Fešák. Copak má asi za lubem tenhle lesní loupežník? Tak to musíme společně vypátrat v naší pohádce. Pohádku pro nejmenší sehraje Divadlo KAPSA Andělská Hora.

V Litoměřicích proběhne Jarmark jara

KDY: Sobota 16. dubna od 10 hodin

KDE:Tržnice Felixe Holzmanna, Litoměřice

Tradiční otevřené tržiště s lokálními produkty - produkty z keramiky, skla i porcelánu, šité tašky, hráčky, oblečení a doplňky pro děti i pro dospělé a mnoho dalšího. Pokud chcete nakoupit zajímavé věci, můžete v sobotu dopoledne přijít.

Kino Máj zve na Vyšehrad:Fylm

KDY: Neděle 17. Dubna od 17:30

KDE: Kino Máj, Litoměřice

ZA KOLIK: 150 korun



Od chvíle, kdy jsme Julia Lavického (Jakub Štáfek) viděli naposledy (ano, bylo to tehdy, když „prodal" zápas, ale zapomněl na to, a dal krásný gól), uběhl více než rok. Lavi je, jak by řekl jeho agent Jarda (Jakub Prachař), pořád stejný dement, ale začalo se mu konečně dařit. A to jak ve fotbalovém, tak v osobním životě. S Vyšehradem postoupil do druhé ligy, kde vede tabulku střelců, opět po něm pokukují zámožnější kluby, dokonce požádal o ruku svou přítelkyni Lucii (Šárka Vaculíková), sestru Jardy. Na svatbě, která stála majlant, ale zjistí, že má už osmiletého syna, což novomanželku rozhodně nepotěší. Nedostatek financí se rozhodne řešit půjčkou od ne zrovna čestné party, zároveň se snaží nepřijít o manželku hned ve svatební den, postarat se o dítě, což je mu na hony vzdálené, dostat se z Vyšehradu někam výš, nebo se poprat s praktikami jistého fotbalového Taťky… Prostě už zase se řítí jak lavina – z jednoho problému do druhého.

LovoCafé bude promítat film Úžasňákovi

KDY: Neděle 17. dubna od 10:30

KDE: LovoCafé, Lovosice

ZA KOLIK: zdarma

Dětský biograf v LovoCafé tentokrát promítá animovaný film Úžasňákovi. Bob Parr alias Pan Úžasňák je jeden z mála superhrdinů, který své nadpřirozené schopnosti využíval v zájmu lidstva, bojoval proti zločinu a zachraňoval lidi i zvířata v nesnázích. Před patnácti lety ho spolu se všemi ostatními bojovníky proti zločinu řada nešťastných omylů a soudních sporů donutila pověsit superoblek na hřebík. Oženil se a začal pracovat jako likvidátor škod v pojišťovně. Se svou ženou Helen vychovává tři děti. Jediné souboje, které teď svádí, jsou s nudou a vzrůstající nadváhou. Jednoho dne dostane Bob nečekanou pracovní nabídku od tajemného kontaktu, který ho vyšle na tajuplný ostrov. Bob tam odhalí, že lidstvo je ve smrtelném nebezpečí.