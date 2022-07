Lovosice budou v pátek a v sobotu žít rockovou hudbou. Ve městě v lesoparku Osmička proběhne RockFest. Těšit se můžete na Krucipüsk (pátek 23:00) nebo na Insanii (sobota 21:30). Vystoupí také Syndrom, Area Core, Mad Rabbits, Projekt, Parabelum, The Switch. V sobotu pak Sorry Holka, Maylive, Meow!, Mothers Milk, Synové výčepu, Povodí Ohře či Walkmanz.

Přírodovědná vycházka – Pískovna Dobříň

KDY: Pátek 15. července od 9 hodin

KDE: sraz je na parkovišti u pískovny

ZA KOLIK: 50 a 40 korun



Komentovaná vycházka s muzejní botaničkou seznámí se zdejší psamofytní vegetací a vodním rostlinstvem. Sraz je na přilehlém parkovišti pískovny. V docházkové blízkosti se nachází autobusová zastávka (Dobříň nebo Dobříň rozcestí) a železniční zastávka Dobříň.

Střelecký ostrov bude patřit skateboardům

KDY: Sobota 16. července od 10 hodin

KDE: Střelecký ostrov, Litoměřice

ZA KOLIK: Zdarma

Akce s názvem Save(d) Skate Fest proběhne už tuto sobotu na litoměřickém Střeleckém ostrově. Přijďte si užít den plný skateboardových závodů a koncertů v rámci nově otevřeného skateparku.

Oldstars on the road: Roberto Zucco

KDY: Sobota 16. až neděle 17. července

KDE: Bývalý Augustiánský klášter, Roudnice nad Labem

ZA KOLIK: 180 až 1000 korun



V rámci tradičního festivalového léta chystají OLDstars původní divadelní zážitek v bývalém augustiniánském klášteře. V originálním konceptu divadelní procházky budou diváky ve skupinách provádět jednotlivými lokacemi dramatické postavy. Na každé zastávce se pak odehraje část příběhu, který se bude divákům postupně jako mozaika doplňovat.

V Pohoří u Malečova chystají Ves Fest

KDY: Sobota 16. července od 16 hodin

KDE: Ski Areál Pohoří u Malečova

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné

Na rozmezí okresů Ústí nad Labem a Litoměřice se nachází Ski Areál Pohoří u Malečova, které v sobotu hostí zajímavou akci. „Jediná se o jediný festival na světě, který je zároveň v garáži pro rolbu a zároveň má přímo v areálu rozhledny. Nevybírá se klasicky vstupné, ale dobrovolné příspěvky, lidé dávají od 50 do 500 korun. Projekt je zcela nekomerční a v důsledku spíš ztrátový, ale parta nadšenců to táhne dál.“ Informoval pořadatel Jan Formánek. V 16 hodin vystoupí Merbo-Trubky, v 18:00 Alen, 20:00 Nauzea Orchestra, 22:00 La Banda de Contenedor a od půlnoci pak DJ. Občerstvení bude na místě k dispozici, lidé mají možnost přespat ve vlastním stanu. Dopravní spojení: autobus číslo 453 (zastávka Podhoří, z Ústí 14:50, zpět do Ústí 18:45 a 21:23).

Piráti dobývají jezero Chmelař

KDY: Pátek 15. července - až sobota 16. července

KDE: Jezero Chmelař, Úštěk

ZA KOLIK: 100/50 korub



V pátek začíná a v sobotu pokračuje akce Piráti dobývají jezero Chmelař. Jedná se o jednu z největších pírátských bitek v České republice. Těšit se můžete na tři skupiny bojujících - piráty, lidožravý kmen a španělské vojáky. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program včetně celé řady soutěží. Program začíná v pátek večer po 20 hodině a pokračuje v sobotu od 9 do 23 hodin.