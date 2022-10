Slavnostní koncert 25. ročníku sborového festivalu Litoměřická notička. Vystoupí domácí pěvecké sbory Puellae cantantes, Páni kluci, jejich přípravné sbory Sedmikrásky, Barvičky, Modrásci, Dráčci, Kocouři a Kluci.

Krajská výstava psů 2022

KDY: Sobota 15. října od 7 hodin

KDE: Areál výstaviště Zahrady Čech

ZA KOLIK: 100 korun, děti od 9 let zdarma a senioři 50 korun



V areálu výstaviště Zahrady Čech se už v sobotu koná výstava psů. 11. ročník krajské výstavy psů všech plemen mimo německých ovčáků se koná na tradičním místě. Více informací najdete na webu Nord Bohemia Canis.

Tvořivá dílnička pro nejmenší

KDY: Sobota 15. října od 9 hodin

KDE: Dům dětí a mládeže Rozmarýn

Dílny jsou zaměřeny na tvoření rodičů s dětmi. Společně si mohou vyrobit krásné dárky a dekorace s podzimní tématikou. Za poplatek je možné ozdobit tašky, kartonového ježka, letadlo nebo muchomůrky.

Zcestfest vás zaujme

KDY: Sobota 15. října od 10 hodin

KDE: Hrad, Litoměřice

ZA KOLIK: 450 korun



V letošním roce proběhne už třetí ročník cestovatelského festivalu Zcestfest 3.0. Poznamenejte si do svých cestovatelských zápisníků termín 15. října a přijďte si zacestovat s dalšími dobrodruhy z Litoměřic a okolí. Už nyní se můžete těšit na 6 přednášek a 5 besed s tématikou, která vás přenese do daleké exotiky a drsných hor. Zahřejte se s námi kolumbijskou kávou od Indiánů Arhuacos, načerpejte inspiraci nebo suvenýry u cestovatelských stánků Co vás čeká? Velká dávka inspirace z exotických destinací, horských expedic a také nezapomeneme na cestu z naší krásné české krajiny. Doprovodný program, exotická kuchyně, vychytávky na cesty.

Zajděte v Roudnici na pohádku

KDY: Neděle 16. října od 10 hodin

KDE: Dům kultury Říp, Roudnice nad Labem

ZA KOLIK: Předprodej 50 korun, na místě 70 korun

Severočeskými dětmi oblíbené Sváťovo dividlo míří do Roudnice. V neděli dopoledne zde odehraje představení Míša kulička. Vstupné v předprodeji je 50 korun, na místě 70.