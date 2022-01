Nejvyšší horou Českého středohoří je Milešovka (837m.n.m.) nacházející se 20km od Litoměřic, národní přírodní rezervace. Na vrcholu přístupná meteorologická stanice z r. 1904. Německý přírodovědec Humboldt označil v roce 1819 pohled z Milešovky jako třetí nejkrásnější vyhlídku na světě. Na jižním úpatí Milešovky je ves Milešov s renesančním zámkem ze 16. stol. postaveném na čedičové skále. Zámek je veřejnosti nepřístupný, je zde umístěn domov důchodců. Druhým nejvyšším vrchem Českého středohoří jsou Hradišťany, 752m.n.m., 7km jihozápadně od Milešovky.

Projděte se kolem jezera

KDY: Kdykoliv

KDE: Velké Žernoseky

ZA KOLIK: Zdarma



Žernosecké či Píšťanské jezero je uměle vytvořené a má rozlohu zhruba 90 hektarů. Nachází se mezi obcemi Velké Žernoseky, Píšťany a Žalhostice v okresu Litoměřice na pravém břehu řeky Labe prakticky pod vrchem Radobýl. Na protějším levém břehu Labe se nachází město Lovosice. Jezero vzniklo v 50. a 60. letech minulého století zatopením bývalé pískovny.

Tříkrálový koncert v Litoměřicích

KDY: Pátek 14. ledna od 17 hodin

KDE: Domova na Dómském náměstí

Charita Litoměřice si Vás dovoluje srdečně pozvat na Tříkrálový koncert. V sále Domova na Dómském pahorku vystoupí žáci Základní umělecké školy Litoměřice.

Africké trhy míří na tržnici

KDY: Sobota 15. Ledna od 8 do 15 hodin

KDE: Tržnice Felixe Holzmanna, Litoměřice

ZA KOLIK: zdarma



Do Litoměřic se již 15. ledna v rámci farmářských trhů vypraví to nejlepší přímo ze srdce Afriky. Přijďte na Tržnici Felixe Holzmanna ochutnat skvělé tropické ovoce, které pro vás pěstují drobní ugandští farmáři.

Zajděte do kina na film Velký červený pes Clifford

KDY: Sobota 15 ledna od 15 hodin

KDE: Kino Máj, Litoměřice

ZA KOLIK: 130 korun

Litoměřické kino Máj láká na film Velký červený pes Clifford. Když si ho Emily pořídila, byl Clifford malé, roztomilé a červené štěně. Přes noc se z něj ovšem stal obrovský hafan. A když říkáme obrovský, myslíme tím, že na výšku měří skoro tři metry. V malém městském bytě je takový pes hodně nepraktický. Jenže Emily ho zbožňuje a za žádnou cenu se ho nevzdá. Komedie Velký červený pes Clifford je adaptací populární dětské knížky Normana Birdwella.