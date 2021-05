Vydejte se na horu Říp

KDY: Kdykoliv

KDE: Roudnice nad Labem

ZA KOLIK: Zdarma

Památná hora Říp se nachází zhruba pět kilometrů od Roudnice nad Labem. Právě k hoře Říp se vztahuje základní pověst o příchodu našich předků na toto území. Kronikář Dalimil na počátku 14. století uvedl horu Říp a její okolí jako místo, ve kterém se usídlili první Slované vedení praotcem Čechem. Nová země následně dostala jméno po vůdci těchto Slovanů Čechovi.

Na vrcholku Řípu leží nejznámější románská památka na území Čech, rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha, která byla původně zasvěcená sv. Vojtěchu. Kníže Soběslav nechal později kostelík opravit a rozšířit o kruhovou věž, následně byl kostel zasvěcen na sv. Jiří. V 17. a 18 století se hora Říp stala oblíbeným Poutním místem. Vydejte se po stopách předků a udělejte si výlet na, pro Čechy tak důležitý, Říp.

Projděte se Terezínem

KDY: Kdykoliv

KDE: Terezín

Pokud vás zajímá historie, můžete se vydat na procházku kolem Pevnosti Terezín. Město Terezín, které bylo založené na konci 18. století, je dnes známé zejména jako tragický symbol utrpení desetitisíců nevinných lidí.Během druhé světové války sloužila Pevnost Terezín jako internační tábor židovského obyvatelstva a stala se jakýmsi předstupněm na cestě do vyhlazovacích táborů. Roku 1941 zde vzniklo ghetto, kam byli postupně deportováni občané židovského původu. Zde měli být soustředěni do doby, než budou vyhlazovací tábory na východě připraveny k jejich likvidaci. Po osvobození terezínské opevnění (Hlavní a Malá pevnost), na svou dobu moderní, postupně zastarala a po ztrátě vojenské funkce upadla v zapomenutí. Ve vědomí naší i světové veřejnosti znovu ožil a roku 1947 z iniciativy vlády znovu obnoveného Československa zde vznikl Památník Terezín v místech utrpení desetitisíců lidí původně jako Památník národního utrpení.



Od 12. května je Památník Terezín po bezmála pěti měsících otevřen veřejnosti. Nyní se tak můžete vydat i do dalších prostor.

Udělejte si výlet na Trojhoru

KDY: Kdykoliv

KDE: Třebušín, Litoměřicko

ZA KOLIK:

Zhruba devět kilometrů severovýchodně od Litoměřic se nachází neovulkanický kopec Trojhora. Vrchol má podobu skalnatého hřbetu, který je 150 metrů dlouhý. Pokud si chcete udělat výlet zimní zasněženou krajinou, můžete se na Trojhoru vypravit. Dostanete se na ni po žluté turistické trase, která vede z Třebušína do Staňkovic. Z této trasy vede jedna z odboček právě na Trojhoru. Trojhora patří mezi zajímavá místa Českého středohoří.

Zahrajte si honbu za pokladem

Tip na hru

V karetní postřehové hře „Honba za pokladem“ musí hráči co nejrychleji složit z karet cestu pokladu. Jednoduchá a zábavná hra pro celou rodinu, u které lze obtížnost uzpůsobit více variantami pravidel tak, aby si hru mohli užít i ty nejmenší. Získejte mapu a vytvořte svou cestu k truhlici s pokladem, jak nejrychleji to zvládnete. Koupit se dá koupit za 379 Kč.

Přečtěte si knihu Kolonie

Tip na knihu

Sam Marsdenová je autorkou zajímavé knihy Kolonie. Na Marsu žije pod skleněnou kupolí kolonie lidí. Sedmnáctiletá Eva Knightová je dcerou prezidentky, která město vede. Eva však život ve vyprahlé pustině odjakživa nenávidí a jediné, po čem touží, je vrátit se na planetu Zemi. Zjistěte, zda se jí to podaří. Kniha se dá koupit za 289 Kč.