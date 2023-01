Na litoměřickém stadionu si zabruslíte Kdy: sobota 14. ledna od 11 do 12.30 a neděle 15. ledna od 15 do 16.30 Kde: Kalich Arena Litoměřice Za kolik: 50 korun V Kalich Aréně v Litoměřicích si můžete o víkendu zabruslit. Vstup na veřejné bruslení je hlavním vchodem ze Zahradnické ulice. K parkování je možné použít i parkoviště za sportovištěm, které je 100 metrů od hlavního vjezdu do areálu směrem k letnímu koupališti. Zabruslit si na litoměřickém zimním stadionu můžete v sobotu 14. ledna od 11 do 12.30 a v neděli 15. ledna od 15 do 16.30 hodin. Plné vstupné stojí 50 korun.



Severočeská galerie ukazuje tvorbu grafičky Kučerové

Kdy: Do 22. ledna

Kde: Litoměřice

Za kolik: 50 korun

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích představuje v prostorách hlavní výstavní budovy tvorbu přední české grafičky Aleny Kučerové. Jejím specifikem je perforovaný bod, který začala používat od roku 1963. Výstavu můžete vidět do 22. ledna, otevřeno je středa až neděle od 10 do 17 hodin. Vstup přijde na 50 korun.

Výstava fotografií v Podřipském muzeu je plná pomíjivých okamžiků

Kdy: Úterý až pátek, víkendy na objednání

Kde: Podřipské muzeum

Za kolik: 50 korun

V Podřipském muzeu v Roudnici můžete až do 25. ledna zhlédnout fotografickou výstavu přírodovědce Petra Pokorného vědce oceněného na poli vědy například cenou Otty Wichterleho udělované Akademií věd ČR. Jedná se o autora mnoha vědeckých prací, ale také popularizátora vědy a autora rozhlasových a televizních příspěvků a několika knih. Muzeum je otevřeno úterý až pátek od 10 do 16 hodin, o víkendech pouze na objednání. Plné vstupné stojí 50 korun.



Roudnický zámek rodiny Lobkowiczů má 200 místností

Kdy: Sobota a neděle

Kde: Roudnice nad Labem

Za kolik: 90 korun

Roudnický zámek je označován jako čtvrtý největší zámecký objekt v České republice, tento barokní zámek s více než 200 místnostmi vybudovaný na románských základech sloužil jako hlavní knížecí a vévodské sídlo rodiny Lobkowiczů. Zámek můžete navštívit až do března vždy o víkendu. V bývalých zámeckých komnatách a později prostorách vojenské konzervatoře je připomenuta hudební historie rodiny Lobkowiczů a právě historie Vojenských hudeb a Vojenské konzervatoře. Pokračuje zde také výstava věnovaná JUDr. Maxmiliánovi Ervínu Lobkowiczovi. Komentované prohlídky začínají v 10.30, 12.30 a 14.30 hodin. Plné vstupné stojí 90 korun.



Milešovka je královna Českého středohoří

Kdy: Kdykoliv

Kde: Litoměřicko

Za kolik: Zdarma

Hora Milešovka je označována jako královna Českého středohoří a je se svými 837 metry je také nejvyšší horou Českého středohoří. Milešovka se také pyšní hned několika dalšími „nej“. Je i největrnější horou s nejvíce bouřemi u nás, a proto bývá nazývána Hromovou horou. Rozhled z ní je považován za jeden z nejkrásnějších nejen v Česku. Své okolí převyšuje o úctyhodných 350 metrů, a tak nabízí ideální kruhový rozhled. Na vrcholu se nachází rozhledna, meteorologická stanice a stálé pracoviště Ústavu fyziky atmosféry AV ČR. Po výstupu na vrchol přes národní přírodní rezervaci Milešovka je možné si koupit něco k pití a jídlu u výdejního okýnka bufetu. Ten je otevřen v pátek od 16 do 20 hodin, v sobotu od 10 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin. O svátky funguje od 10 do 17 hodin. Pondělí až čtvrtek má zavřeno.