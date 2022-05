Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích pořádá zajímavou akci. Lektor a trenér Jan Seibert vás naučí správnou techniku nordic walking. Zjistíte, kdy a jak se stane chůze sportovním zážitkem. Sraz je v sobotu 14. května v 9 hodin před kavárnou v Jiráskových sadech v Litoměřicích. V ceně 80 korun je zapůjčení hůlek.

Podpořte chůzí hospic svatého Štěpána

KDY: Sobota 14. května od 14 hodin

KDE: Káva s párou, Litoměřice

ZA KOLIK: zdarma



Litoměřická kavárna Káva s párou pořádá v sobotu 14. května od 14 hodin zajímavou akci S párou pro hospic. „Pojďme společně pro hospic nachodit přibližně kilometrů. Osm kilometrů za osm let od založení kavárny Káva s párou,“ zvou organizátoři. Trasa bude vždy Káva s párou – Hospic a zpět. To celé osmkrát, ale vždy trochu jinou cestou. Podle pořadatelů nebude o překvapení nouze. Na chůzi se můžete registrovat na www.beh.prohospic.cz. Další informace získáte na telefonním čísle 607 180 188.

Princezna Koloběžka míří do Litoměřic

KDY: Sobota 14. května od 15 hodin

KDE: Divadlo Karla Hynka Máchy, Litoměřice

ZA KOLIK: 90 korun

Liduščino divadlo odehraje v litoměřickém velkém divadle K. H. Máchy představení Princezna Koloběžka. Představení je určené pro děti od 3 do 11 let, začíná v sobotu 14. května v 15 hodin a vstupné je 90 korun. „Chytrá Mančinka si ví se vším rady. Král oceňuje její moudrost, ale zkusí ji nachytat a dá jí těžký úkol. Mančinka má k němu přijet přijet - nepřijet, ani v noci - ani ve dne, být ustrojená - neustrojená, a přinést s sebou dar - nedar! Mančina maminka se bojí, že je to úkol nesplnitelný. Milá Mančinka se ale nelekne a pan král brzy zjistí, že láska je nade všechno na světě. V pohádce jsou veselé písničky,“ zve Liduščino divadlo.

V neděli se koná Litoměřický kalich

KDY: Neděle 15. května

KDE: Sportovní hala ZŠ U stadionu, Litoměřice



Pokud máte rádi tancování, můžete se přijít podívat na taneční soutěž Litoměřický kalich. Koná se v neděli 15. Května ve sportovní hale ZŠ U stadionu v Litoměřicích.

Jiří Langmajer zamíří do Litoměřic

KDY: Neděle 15. května od 19 hodin

KDE: Divadlo Karla Hynka Máchy, Litoměřice

ZA KOLIK: 580 až 600 korun

Divadlo Ungelt míří se svým představením Housle do Litoměřic. Jedná se o divadelní hru, ve které se představí Jiří Langmajer, Milan Hein a Pavel Liška. Doposud se oba bratři protloukali newyorskými ulicemi jen těžko. Všechno se ale může změnit. Zlodějíčkovské komediální drama o dvou bratřích a jejich rodinném příteli, kde naděje na lepší život odhalí pohnutou rodinnou minulost i sílu charakterů. Divadelní hra začíná v Litoměřicích v neděli 15. Května v 19 hodin.

Endru pobaví Lovosice

KDY: pátek 13. května od 20 do 22 hodin

KDE: Lovo Café, Lovosice

ZA KOLIK: 250 korun, welcome drink zdarma



Ústecký rodák Ondřej Havlík známý pod přezdívkou Endru pobaví Lovosice. Bavič z pořadu Na stojáka vystoupí v pátek 13. května od 20 hodin v Lovo Café. Vstupenky se dají koupit na www.online.colosseum.cz a za jednu zaplatíte 250 korun.

Lovo Café chystá další promítání pro děti

KDY: neděle 15. Května od 10.30

KDE: Lovo Café, Lovosice

ZA KOLIK: zdarma

Lovosický podnik Lovo Café chystá promítání pro děti i tuto neděli. Můžete se přijít podívat na Já, padouch 2. Film začíná v 10.30 a je zdarma. Rezervace míst probíhá na telefonním čísle 773 067 361.

Zajděte do muzea zdarma

KDY: Neděle 15. května od 13 do 17 hodin

KDE: Podřipské muzeum, Roudnice nad Labem

ZA KOLIK: zdarma



Celá řada muzeí připravila na neděli program v rámci Mezinárodního dne muzeí v Euroregionu Elbe/Labe. Podřipské muzeum bude veřejnosti zdarma otevřeno v neděli 15. května od 13 do 17 hodin.