Litoměřický oddíl juda slaví výročí

KDY: Pátek 12. listopadu od 17 hodinP

KDE: Hrad, Litoměřice

Judo club Litokan slaví 60. výročí od založení oddílu a životní jubileum předsedy Ing. Jaroslava Slabého. Celým večerem bude provázet moderátor Marek Ženkl. Program je následující 17:00 zahájení, 20:00 volná zábava, 24:00 závěr. V případě, že byste se chtěli oslavy zúčastnit, kontaktujte paní Margitu Kadeřábkovou na čísle 737 227 596.

Keramická dílna vás zaujme

KDY: sobota 13. Listopadu od 9 hodin

KDE: DDM Rozmarýn, Litoměřice

ZA KOLIK: 150/100 korun



Dům dětí a mládeže Rozmarýn v Litoměřicích pořádá další akci. Tradiční keramická otevřená dílna pro děti i dospělé, kteří rádi tvoří. V ceně dílny je vždy modelování, přežah, glazování a výpal.

Vyzkoušejte zumbu pro děti i rodiče

KDY: Sobota 13. listopadu od 15 hodin

KDE: DDM Rozmarýn, Litoměřice

Pokud vás keramika nebavila, můžete vyzkoušet zumbu. Dům dětí a mládeže Rozmarýn v sobotu pořádá dvě hodinové lekce. Jedna probíhá od 15 do 16 hodin, druhá pak od 16 do 17 hodin. Hodina cvičení, tance a zábavy za doprovodu hudby pro rodiče a děti. Doporučený věk od 4 let.

Litoměřické kino láká na Eternals

KDY: Sobota 13. listopadu od 17:15 hodin

KDE: Kino Máj, Litoměřice

ZA KOLIK: 140 korun



Snímek Eternals představí zcela nový tým superhrdinů filmového vesmíru Studií Marvel. Epický příběh se odehrává tisíce let a sleduje skupinu nesmrtelných hrdinů, kteří jsou nuceni vystoupit ze stínů, aby se opětovně spojili proti nejstaršímu nepříteli lidstva, Deviantům. Film má vynikající herecké obsazení. Richard Madden exceluje jako všemocný Ikaris, Gemma Chanová hraje lidstvo milující Sersi, Kumail Nanjiani je kosmickou silou poháněný Kingo, Lauren Ridloffová je superrychlá Makkari, Brian Tyree Henry je inteligentní vynálezce Phastos, Salma Hayeková hraje moudrou duchovní vůdkyni Ajak, Lia McHughová je věčně mladá a přitom prastará Sprite, Don Lee je mocný Gilgamesh, Barry Keoghan je odměřený samotář Druig a Angelina Jolie je divoká bojovnice Thena. Kit Harington hraje Dana Whitmana.

Vydejte se na pohádku

KDY: Neděle 14. listopadu od 10 hodin

KDE: Divadlo K. H. Máchy, Litoměřice

ZA KOLIK: 80 korun

Oblíbené Sváťovo divadlo míří znovu do Litoměřic. Tentokrát se můžete do divadla přijít podívat na pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků. Vstupné se platí 80 korun.