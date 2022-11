Výstava představí tvorbu přední české grafičky Aleny Kučerové. Jejím specifikem je perforovaný bod, který začala používat od roku 1963. Námětově se autorka zprvu zabývala figurálními motivy a každodenními, někdy až banálními situacemi, od 80. let 20. století se soustředí na krajinu a přírodní motivy. Tvorba Aleny Kučerové se vyznačuje osobitostí, originalitou a současně neokázalostí. Na litoměřické výstavě bude představen průřez její tvorbou s důrazem na dosud nevystavované práce, kromě grafik z perforovaného plechu budou prezentovány i ilustrace a výšivky, kterým se autorka věnuje v posledních letech. Zveme vás na slavnostní zahájení výstavy ve čtvrtek 10. 11. do hlavní výstavní budovy Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích. Výstava bude přístupná do 22. 1. 2023, můžete ji navštívit od středy do neděle mezi 10. a 17. hodinou.

Svatý Martin s knihovnou

KDY: Pátek 11. Listopadu od 17 do 19 hodin

KDE: Knihovna Karla Hynka Máchy, Litoměřice

ZA KOLIK: 50 Kč, zdarma



Oslavte s námi svátek svatého Martina. V knihovně bude od 17 hodin připraveno několik svatomartinských zastavení pro děti, vstup 50 korun. V 18 hodin se sejdeme před knihovnou a se světýlky půjdeme na Tržnici F. Holzmanna. Setkání svatého Martina a žebráka pak uvidíte v podání herců ze ZUŠ v Litoměřicích. Tradiční svatomartinské rohlíčky a něco na zahřátí pak budete moci ochutnat před kavárnou Lorefa.

Máchovu stopou – 14. ročník

KDY: Sobota 12. listopadu od 15 hodin

KDE: Knihovna Karla Hynka Máchy, Litoměřice

ZA KOLIK: Zdarma

Slavnostní vyhlášení vítězů oblíbené literární soutěže spojené s kurzem tvůrčího psaní pro oceněné. Hlavními hosty budou spisovatelka a scenáristka Tereza Boučková a spisovatelka Markéta Lukášková.

Otevřené vinné sklepy na Podřipsku

KDY: Sobota 12. listopadu od 9 hodin

KDE: Podřipsko

ZA KOLIK: Na místě 270 korun, v předprodeji za 250 korun



Počtvrté Říp, o.p.s. pro milovníky vína připravuje na 12. listopadu mimořádnou příležitost seznámit se s lokálními vinaři Podřipska. Ústředím akce bude Informační a dopravní centrum Podřipska v Roudnici nad Labem. Tady si zakoupíte vstupenku nebo již zakoupenou vstupenku vyměníte za degustační sklenku s nosičkou, elektronický čipový náramek a leták s detailními informacemi o průběhu celého dne. Jednotlivé vzorky vín u všech vinařů se budou platit pouze elektronicky, a to přes nabité čipové náramky. Dobíjecí místa budou na každém stanovišti. Chateau Lobkowicz Roudnice s.r.o. nabídne svá vína v prostoru vinného pavilonu a přímo na vinici vrchu Sovice, kde bude vyznačena stezka vinicí s jedinečným výhledem na celé Podřipsko. Otevřeny ve vybraných časech budou také sklepy pod roudnickým zámkem. Vinařství Josefa Piksy, Vinařství Podrábský, vinař Bohuslav Schoř, Vinařství Vondrák a David Chocholatý nabídnou svá vína v Kulturním domě Říp. Jeviněvské vinařství otevře své brány přímo v Jeviněvsi. Zde bude zpřístupněná vinice kousek od vinařství samotného. Na vinici p. Johanovského budete moci ochutnat mladá vína od Líbalů. Vínobusy propojí Roudnici nad Labem, Sovici a Jeviněves. Vyjíždět budou ze zřetelně označené zastávky č. 1 na Karlově náměstí v Roudnici nad Labem u zámecké zdi do jednotlivých stanovišť. Jízdní řád naleznete v letáku Otevřených vinných sklepů na Podřipsku. Vinaři nabídnou nejen známá vína předchozích ročníků, ale také letošní mladá vína. Občerstvení bude zajištěno na každém ze stanovišť.

Zdeněk Polach a Matýsek

KDY: Neděle 13. listopadu od 15 hodin

KDE: Lovo Divadlo, Lovosice

ZA KOLIK: 300 korun

Břichomluvec Zdenek Polach vystoupí s loutkou miminka Matýska. Vstupenky na představení jsou v prodeji za 300 korun.