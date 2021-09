V pátek startuje Zahrada Čech

KDY: pátek 10 až středa 15. září

KDE: Zahrada Čech, Litoměřice

ZA KOLIK: on-line 120 korun, na místě 150 korun

Jubilejní 45. ročník veletrhu Zahrada Čech zaměřený na všechny zahrádkáře, chalupáře, kutily, zahradníky a milovníky přírody proběhne od 10. do 15. září 2021. Veletrh je zkrácený a posledním dnem výstavy je středa. Jako každý rok i letos nabídne Zahrada Čech vyhledávaný sortiment, jako jsou sadba, cibuloviny, květiny, zahradní potřeby, zahradní technika, hnojiva, postřiky. Chybět nebude ani vše potřebné okolo domu, chalupy i zahrady z oblasti stavebních materiálů, tepelné či solární techniky, bytových doplňků a mnoho dalšího. Otevřeno bude po celou dobu denně od 9 do 17 hodin Vstupenky lze koupit na internetu na https://zahradacech.enigoo.cz/online/#/tickets/ za 120 korun, na místě budou lístky o 30 korun dražší.

Roudnické vinobraní láká na Michala Davida

KDY: sobota 11. září od 10:30

KDE: Roudnice nad Labem

ZA KOLIK: základní vstupné on-line 200 Kč



Hudební festival, festival vína a burčáku a rovněž tradiční zábava s bohatým doprovodným programem. Tak by se jednoduše dalo shrnout do pár slov Roudnické vinobraní, které se bude konat 11. 9. 2021. Na Roudnickém vinobraní je možné vybírat si mezi hudebními interprety na dvou scénách, které jsou samozřejmě propojeny v rámci uzavřeného zámeckého areálu. V Roudnici vystoupí jako hlavní hvězdy Michal David s kapelou, Slza, Wohnout, Žlutý pes, Sto zvířat, Dalibor Janda, Walda Gang, Olga Lounová nebo Děda Mládek Illegal Band. Žánrově ale festival není omezený a návštěvníci uslyší třeba i dechovku nebo nejznámější melodie Semaforského divadla. Aby se zabavili i nejmenší diváci, je připravena pohádka a pouťové atrakce. Z nabídky si zkrátka vybere každý. Kromě hudebních vystoupení návštěvníci jistě ocení další doprovodné akce, zejména výstavu autoveteránů Historici v Roudnici. 19. ročník výstavy historických vozidel, zakončenou senzačním odjezdem na spanilou jízdou regionem, se poprvé bude konat na nádvoří roudnického zámku. V rámci vinobraní také proběhne 16. ročník festivalu pěveckých sborů Roudnické konsonance. Vstupenky jsou stále v předprodeji, a to výhradně prostřednictvím portálu KulturaRoudnice.cz. Lze je zakoupit on-line a zaplatit je prostřednictvím platební karty. Dalším předprodejním místem je Informační a dopravní centru Podřipska, Arnoštova 88, Roudnice nad Labem. Pokud nebudete mít vstupenku z předprodeje, můžete ji zakoupit v den konání akce v pokladnách v Michálkově ulici u vstupu do parku anebo v pokladnách za hlavní branou zámku na adrese Očkova1. Při placení vstupného na místě návštěvník obdrží rovnou náramek.

Den otevřených památek v Litoměřicích

KDY: sobota 11. září od 9 do 17 hodin

KDE: Litoměřice

ZA KOLIK: zdarma

V rámci Dnů evropského dědictví bude v sobotu pro veřejnost zdarma otevřena celá řada objektů v Litoměřicích. Například Blumentrittova a Rizalova bašta, divadlo Karla Hynka Máchy, Dům na Vikárce, hrad Litoměřice, katedrála svatého Štěpána nebo vyhlídková věž Kalich.

Představení Čert a Káča vás pobaví

KDY: neděle 12. září od 15 hodin

KDE: Divadlo K. H. Máchy, Litoměřice



Kdo by neznal pohádkovou Káču, v českých pohádkách má mnoho podob, ale vždy je to řízná, rázovitá lidová postava. Jak si naše Káča poradí s čertem? Jakou roli sehraje v našem příběhu Jirka, odhodlaný se postavit za svoji Káču a jak to dopadne s vytouženou svatbou? To se dozvíte v našem představení. Potěší vás řadou písniček, zasmějete se veselým scénám, například s čertovským vrátným u pekelné brány, pobaví vás i další čertův převlek, budete fandit rázné, ale upřímné Káče a překvapí vás, jak to dopadne se závistivou a domýšlivou kněžnou.

Divadelní společnost Háta: Hvězdné manýry

KDY: sobota 11. září od 18 hodin

KDE: Lovo Divadlo

ZA KOLIK: 450 korun na místě

Hvězdné manýry jsou povedená, rychlá a bláznivá fraška. Odehrává se ve velice elegantním hotelu v Palm Beach v roce 1942. Má se uskutečnit koncert s beneficí na podporu amerických válečných výdajů a organizátoři se neobejdou bez dvou hvězd, které spolehlivě plní sály a pokladny. Jenže to má jeden háček. Dvě zmíněné umělkyně se nesnášejí a potkají-li se na jevišti, neváhají zajít až k fyzickému napadení. Jak je ubytovat, aby se nepotkaly? Ředitel hotelu připraví přesný plán, který ale od začátku selhává. Vydrží ale jeho nervy až do konce? Bude to těžké, protože obě hvězdy mají své manýry a nekompromisně vyžadují to nejlepší apartmá. Nešťastnou náhodou tedy skončí každá v jedné z jeho ložnic a strašlivý výbuch je jen otázkou času.