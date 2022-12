Vánoční trhy na Mírovém náměstí budou probíhat od 9. do 23. prosince. Otevřeny budou od 11 do 20 hodin. V historickém jádru královského města uspořádá MKZ Litoměřice tradiční rozsvícení vánočního stromu i vánoční trhy. Těšit se můžete na kouzelnou vánoční dekoraci, která sklidila už v minulém roce obrovský úspěch. Na vánočních trzích nebudou opět chybět nazdobené slavnostní vstupní brány, dřevěné stánky i světlené dekorace. K výtečnému tradičnímu svařáku k chuti přijdou také například pečené kaštany, pražené mandle, trdelník či vánoční punč. Návštěvníci si budou moci dokoupit drobné dárky pod stromeček i oblíbené skleněné ozdoby. Program vánočních trhů bude plný koled, pohádek pro děti, soutěží i koncertů. Ani letos nepřijdete o oblíbenou Ježíškovu poštu a vánoční stromečky nazdobené litoměřickými mateřskými školkami a dalšími dětskými subjekty.

Knihovna pořádá zajímavou akci

KDY: Pátek 9. prosince od 15 hodin

KDE: Knihovna Karla Hynka Máchy, Litoměřice

ZA KOLIK: 50 korun



S editorkou nakladatelství „Bylo nebylo“ si zkusíte psát. Ne obyčejně, ale tajnou abecedou. Budete si hrát s písmeny i se slovy podle toho, kdo bude adresátem. A také s pestrými papíry, barvami a razítky.

Hrad hostí další degustaci vína

KDY: Pátek 9. prosince od 18 hodin

KDE: Hrad, Litoměřice

ZA KOLIK: 1200 korun

Zveme vás na speciální degustaci Châteauneuf du Pape. Zážitek to bude obzvláště lahodný, nebo chcete-li, luxusní. Pohromadě se vám představí všechna špičková cuvée z nabídky Vinný sklep, Újezd 19.

Litoměřice pobaví kapela Kelt

KDY: Pátek 9. prosince od 19 hodin

KDE: Knihovna Karla Hynka Máchy, Litoměřice

ZA KOLIK: 50 korun



Pojďte se s námi zaposlouchat do kouzelných melodií keltských balad, ale také svižného rytmu pijáckých songů. Přenesme se alespoň na chvíli do mystického Irska a Skotska – tajuplných zemí keltského světa a dávných Keltů.

Mikulášská party s Janem Bendigem

KDY: Pátek 9. prosince od 19 hodin

KDE: Shaker bar, Litoměřice

ZA KOLIK: 300 korun

Český zpěvák Jan Bendig pobaví Litoměřice, vystoupí zde v rámci mikulášské party. Akci hostí litoměřický Shaker bar.

Vánoční krasopísmo a balení dárků se Simonou Košíkovou

KDY: Sobota 10. prosince od 8 hodin

KDE: Knihovna Karla Hynka Máchy, Litoměřice

ZA KOLIK: 50 korun



Vyrobíme si jmenovky na dárky či cedulky na vánoční slavnostní tabuli, vyzkoušíme různé techniky, jak zabalit dárek. Vlastní balicí papír, stuhy a zdobení s sebou. Lektorka vede kurzy křídového letteringu.

Ukázka malby horkým sklem pod vedením Jiřího Nid Suchého

KDY: Sobota 10. prosince od 10 a 15 hodin

KDE: Severočeská galerie moderního umění, Litoměřice

Umělecký sklář a autor aktuální výstavy návštěvníkům ukáže, jak vznikají jeho díla z horkého skla. Během dopolední (10:00) a odpolední (15:00) ukázky budete mít možnost pozorovat jedinečný proces tvorby emočních obrazů.

Vánoční koncert Dechového orchestru mladých

KDY: Pátek 9. prosince od 19 hodin

KDE: Dům kultury, Roudnice nad Labem

ZA KOLIK: Na místě 120 korun



Koncert, kde Vám vánoční atmosféru pod vedením Jaroslava Noska zprostředkuje Dechový orchestr mladých Roudnice nad Labem. Jako hosté vystoupí Smyčcový soubor ZUŠ Jiřího Panchartka, Komorní sbor ZUŠ Miroslavy Šikulové a žákyně Jany Veberové.

Vánoční dobrodružství se skřítkem

KDY: Sobota 10. prosince od 10 hodin

KDE: Zámek, Roudnice nad Labem

ZA KOLIK: 50 korun, děti do 3 let zdarma

Přinášíme vám novou stezku roudnickým zámkem, tentokrát vánoční, při které se budete bavit, plnit různé úkoly a neminou vás ani vánoční tradice. Vaším průvodcem bude vánoční skřítek, se kterým projdete nejen českými Vánocemi, ale také se podíváte do zahraničí. Přijďte tedy nasát vánoční atmosféru plnými doušky a užijte si radostné chvíle se svými blízkými. Vstup na stezku každých 10–15 minut, začátek pod zámeckou věží. Nejedná se o bezbariérový přístup, předpokládaný konec v 16:00.

Velké lásky v malém hotelu

KDY: Sobota 10. prosince od 19 hodin

KDE: Kulturní dům Říp, Roudnice nad Labem

ZA KOLIK: V předprodeji 350 korun, na místě 370 korun



Bláznivá komedie Raye Cooneyho, kterou přiveze Divadelní společnost Háta, vypráví o tom, že ani člen vlády by si neměl něco začínat s vdanou sekretářkou. A pokud si vybere k záletům hotel, kde je i jeho manželka a čínská obsluha mu moc nerozumí, je to přímo katastrofa. To potom potřebuješ spolehlivého tajemníka, který dokáže vyrobit takové alibi, nad kterými zůstává rozum stát. Pokud se do toho připlete puritánská poslankyně a podváděný manžel, je jasné, že v hotelu vypukne peklo.

Adventní farmářské trhy v Roudnici

KDY: Neděle 11. prosince od 10 hodin

KDE: Husovo náměstí, Roudnice nad Labem

ZA KOLIK: Zdarma

Na Husovo náměstí si přijďte nakoupit farmářské dobroty i krásné adventní ozdoby. Bohatý kulturní doprovod zařídí roudnické sbory i žesťový kvintet.