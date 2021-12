Vydejte se na rozhlednu Hořidla

KDY: Kdykoliv

KDE: Chotiněves



Hořidla je rozhledna, která se nachází na stejnojmenném pískovcovém vrcholu poblíž obce Chotiněves. Právě obec se podílela na výstavbě této rozhledny, která je 14 metrů vysoká. Vyhlídková plošina se nachází ve výšce 13 metrů nad zemí a vede k ní celkem 67 schodů. K rozhledně se dá dojít po polních či lesních cestách. A to od silnice Třebutičky-Encovany, odbočka vlevo u křížku, popřípadě přímo z Chotiněvse. Rozhledna je volně přístupná po celý rok.

Vánoční taneční show Funky Dangers

KDY: Sobota 11. prosince od 17 hodin

KDE: Dům kultury, Litoměřice

ZA KOLIK: od 180 korun

Taneční škola Funky Dangers vás zve na velkolepou taneční show v tématu Muzikály. Nenechte si ujít tuto show plnou talentů. Akci moderuje Ondřej Vodný.

Divadelní představení Housle

KDY: Sobota 11. prosince od 19 hodin

KDE: Divadlo K. H. Máchy, Litoměřice

ZA KOLIK: od 580 do 600 korun



Doposud se oba bratři protloukali newyorskými ulicemi jen těžko. Všechno se ale může změnit. Zlodějíčkovské komediální drama o dvou bratřích a jejich rodinném příteli, kde naděje na lepší život odhalí pohnutou rodinnou minulost i sílu charakterů. Jedná se představení divadla Ungelt.

Zajděte do kina na Přání Ježíškovi

KDY: Neděle 12. prosince od 20 hodin

KDE: Kino Máj, Litoměřice

ZA KOLIK: 130 korun

Litoměřické kino Máj zve na film Přání Ježíškovi. Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás trápí, co hledáme a nenalézáme, jsou vyprávěny s nadhledem a okořeněné trefnou situační komikou. Samozřejmě nechybí i ta správná dávka nefalšované romantiky a sentimentu. Ve filmu Přání Ježíškovi se ukázkově rozkmotřená rodina znovu a znovu snaží usmířit. Nezodpovědný floutek, jehož životní náplní je obšťastňování žen, zjišťuje, že existuje i otcovská a partnerská odpovědnost. Spokojenému manželskému páru, kterému zdánlivě nic nechybí, postaví osud do cesty malou uprchlci z dětského domova. Úspěšný a sebevědomý manažer svou spřízněnou duši už našel, ale představit ji rodičům, je pro něj noční můra. Dva osamělí lidé, kteří už rezignovali na štěstí a hledání toho pravého, možná dostanou ještě jednu šanci.