Veletrh Zahrada Čech 2020

KDY: 11. až 19. září, denně od 9 do 17 hodin

KDE: Výstaviště Zahrada Čech, Litoměřice

ZA KOLIK: 120/150 Kč, 100/120 Kč

V litoměřickém výstavišti Zahrada Čech proběhne největší výstava svého druhu nejen na Severu Čech zaměřená na všechny zahrádkáře, chalupáře, kutily, zahradníky a milovníky přírody. Výstava Zahrada Čech nabídne vyhledávaný sortiment, jako jsou sadba, cibuloviny, květiny, zahradní potřeby, zahradní technika, hnojiva nebo postřiky. Vstupenky v předprodeji lze zakoupit v Informačním centru města Litoměřic, nebo online ZDE.

Štětský jarmark

KDY: Sobota 12. září od 10 hodin

KDE: Husovo náměstí, Štětí

ZA KOLIK: 50 Kč



Ve Štětí proběhne v sobotu 12. září tradiční jarmark. Chybět nebudou jarmareční trhovci, stánky s občerstvením nebo ruční dílničky pro děti. Kulturní program začne v 10 hodin a bude probíhat na dvou podiích. Historická scéna na „louce“ u Husova náměstí bude hostit alchymistickou show, kejklířské vystoupení, historickou bitvu, loutkovou pohádku a mnohé další. Program na hlavním podiu na Husově náměstí začne ve 12 hodin a představí se kapely Švejk band King Swing, minus 123 minut, Crazy Dogs, Leona Machálková, Baťa a Kalábůf něžný beat a Yo Yo Band. Kolotoče a další atrakce, které byly v minulosti součástí jarmarku a zázemí našly na Mírovém náměstí, budou ve Štětí o týden později, tedy od 18. do 20. září.

Svatební festival

KDY: Sobota 12. září od 12 hodin

KDE: Hotel Racek Úštěk

ZA KOLIK: 99 Kč, v ceně drink na přivítanou



Hotel Racek v Úštěku zve do svatebního parku všechny manželské páry, které tu měly svatbu a ty, které hledají okouzlující místo. V sobotu 12. září od 12 hodin tu bude probíhat Svatební festival. Na programu jsou ochutnávky 33 druhů piva, vín a burčáků ze Žernosek. Hotel připraví i míchané nápoje a lokální produkty. K dispozici bude svatební zdobení a fotokoutek v kouzelné svatební bráně. Do parku dopluje i pirátská loď pro nejmenší. Vystoupí Petr Piano (12.00), Rosťa Pechoušek (13.00) a Petr Saild & Mustafo (18.00). Akci zakončí půlnoční ohňostroj.

4. Litoměřický blešák

KDY: Sobota 12. září od 8 hodin

KDE: Kostelní náměstí, Litoměřice

ZA KOLIK: Zdarma



Pokud máte doma nějaké oblečení, kterého se potřebujete zbavit a nechcete jej vyhodit, tak ho můžete přinést na bleší trh. Zde jej můžete prodat nebo vyměnit za nějaké jiné použité části oblečení. V letošní sezóně a před zimou poslední blešák - příležitost prodat/darovat co se nehodí vám a naopak - cokoliv potřebujete vy, na blešáku určitě najdete. Káva, posezení pro všechny příchozí. Pojďme se potkat.

Roudnické farmářské trhy

KDY: Sobota 12. září od 8 hodin

KDE: Zámek Roudnice nad Labem

ZA KOLIK: Zdarma



Zámek v Roudnici nad Labem v sobotu opět zve na Roudnické farmářské trhy. Přijďte ochutnat a nakoupit kvalitní české produkty autentické chuti a původu. Od 9 hodin je připraven kulturní program a nebude chybět dětský koutek.

Vinobraní 2020

KDY: Pátek 18. září od 15 hodin

KDE: Habaňero music bar, Litoměřice

ZA KOLIK: Zdarma



Speciálním hostem vinobraní je DJ Friky, tedy jeden z nejlepším DJ v Česku. Prohrál se díky svojí píli, talentu a tvrdé práci z Horního Slavkova až mezi absolutní světovou Djskou špičku. DJing je neoddělitelnou částí jeho života už od roku 2002 a na svoje první gramce si jel vydělat do Washingtonu D. C., což mluví o jeho nasazení a odhodlání od samého počátku.

Slavnosti burčáku

KDY: Sobota 12. září od 10 hodin, neděle 13. září od 10.30

KDE: Zámek Roudnice nad Labem

ZA KOLIK: 100/150 Kč a 80/100 Kč



Akce s omezenou kapacitou bude probíhat ve dvou sektorech, a to na letní scéně v areálu zámku se vstupem hlavní zámeckou branou z Očkovy ulice a u Vinného pavilonu před vstupem do hradu. V programu si každý najde to své. Nejmenší z diváků zabaví pohádka, jízdy na koních, ukázky sokolnictví, rytířské souboje a v omezené míře i pouťové atrakce. Odpoledne a večer bude již pro širší publikum, a to ve znamení revivalových kapel. Nedělní program na podiu se zaměří především na starší publikum, kdy po sobě budou následovat koncerty k poslechu a tanci. Vstupenky online k zakoupení na www.kulturaroudnice.cz.

Zářivý podzim

KDY: Sobota 12. září od 9 do 17 hodin, neděle 13. září od 9 do 16 hodin

KDE: Levandulová zahrada, Klapý

ZA KOLIK: Zdarma



Zářivý podzim plný kvetoucích rostlin, prodej sazenic, dekorací a výborné domácí občerstvení naladěné na podzimní notu.