Vydejte se na Milešovku

KDY: Kdykoliv

KDE: Litoměřicko

ZA KOLIK: Zdarma

Nejvyšší horou Českého středohoří je Milešovka (837m.n.m.) nacházející se 20km od Litoměřic, národní přírodní rezervace. Na vrcholu přístupná meteorologická stanice z r. 1904. Německý přírodovědec Humboldt označil v roce 1819 pohled z Milešovky jako třetí nejkrásnější vyhlídku na světě. Na jižním úpatí Milešovky je ves Milešov s renesančním zámkem ze 16. stol. postaveném na čedičové skále. Zámek je veřejnosti nepřístupný, je zde umístěn domov důchodců. Druhým nejvyšším vrchem Českého středohoří jsou Hradišťany, 752m.n.m., 7km jihozápadně od Milešovky.

Projděte se kolem jezera

KDY: Kdykoliv

KDE: Velké Žernoseky

ZA KOLIK: Zdarma



Žernosecké či Píšťanské jezero je uměle vytvořené a má rozlohu zhruba 90 hektarů. Nachází se mezi obcemi Velké Žernoseky, Píšťany a Žalhostice v okresu Litoměřice na pravém břehu řeky Labe prakticky pod vrchem Radobýl. Na protějším levém břehu Labe se nachází město Lovosice. Jezero vzniklo v 50. a 60. letech minulého století zatopením bývalé pískovny.

Zahrajte si hru UNO

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy

ZA KOLIK: Od 229 Kč



UNO je klasická jednoduchá karetní hra s přiřazováním karet stejných barev a čísel, která nikdy neomrzí! Pro ještě větší zábavu nyní ve hře najdete novinku, a to 3 akční přepisovatelné karty, díky kterým můžete vytvářet svá vlastní pravidla. Hráči se střídají a snaží se co nejrychleji zbavit se všech svých karet. Toho dosáhnou tak, že umístí kartu stejné barvy či hodnoty na vrchní kartu odkládacího balíčku.

Přemýšlejte u hry Activity

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy

ZA KOLIK: Od 619 Kč



Activity Original je zábavná multigenerační společenská hra pro celou rodinu – nová verze s více pojmy. Chcete-li popojít figurkou po herním plánu, musíte spoluhráčům do časového limitu sdělit pojem, který jste si vytáhli na kartičce. Máte ale vždy stanoven i způsob, jakým musíte onen pojem sdělit – kresbou, pantomimou nebo opisem jinými slovy tak, aby je spoluhráči poznali. Hra obsadila 1. místo v soutěži Hračka roku 2011.

Přečtěte si knihu Marka Erbena Myšlenky za volantem

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy

ZA KOLIK: Od 269 Kč



Kniha Marka Ebena Myšlenky za volantem představuje soubor sloupků a fejetonů, které vycházely časopisecky v letech 2014–2020. „Moje zkušenost s podobnými knížkami je taková, že se mi vždycky něco líbí a něco zase ne. A byl bych vlastně rád, kdyby v té knížce zbylo jen to, co se mi líbí, abych nemusel otravně listovat a přeskakovat to, co se mi nelíbí. Ale nikdy jsem neměl to srdce z knížky něco vytrhnout, připadá mi to barbarské. A proto je tato knížka ve formě kroužkového bloku, protože z bloku člověk vytrhne list jako nic a nemusí se trápit. Pokud někomu po přečtení zbudou jen desky, velice se omlouvám,“ popisuje autor knihy.