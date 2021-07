V Třebívlicích vystoupí Horkýže Slíže

KDY: sobota 10. července

KDE: Johann W, zámecké vinařství Třebívlice

ZA KOLIK: 350 Kč + 14 Kč transakční poplatek

Třebívlické vinařství pořádá hudební program s názvem Kulturní léto 2021. V Červenci je naplánováno hned deseti koncertů. V neděli 4. července vystoupí Pokáč. Následně v sobotu 10. června se můžete těšit na Horkýže Slíže. Jedná se o slovenskou rockovou kapelu, která vznikla na podzim roku 1992 a od té doby získala dvakrát platinovou desku. Aktuálně má pět členů. Těšit se můžete na Petera Hrivňáka, Mária Sábo, Juraje Viršíka a Veroniku Smetanovou. Vstupenky se dají koupit na internetových stránkách vinařství a stojí 350 korun. Navíc vám bude naúčtován transakční poplatek ve výši 14 korun. Ve zbytku měsíce pak vystoupí MIG 21, Xindl X, Lucie, Mňága a Ždorp, Janek Ledecký, Jelen, Ben Cristovao. V sobotu 31. července pak příchozí pobaví Matěj Ruppert spolu s kapelou Monkey Business.

Film Ubal a zmiz

KDY: pátek 9. Července od 17:30 hodin

KDE: kino Máj, Litoměřice

ZA KOLIK: 140 Kč



Dva kamarádi, Mireček (Matouš Ruml) a Vilém (Janek Gregor) se živí pěstováním trávy a dostanou nabídku, která se neodmítá. Prodat veškeré zásoby trávy za jednu noc. Jenže když uzavřou obchod s nebezpečným Bulharem (Predrag Bjelac) a jeho pravou rukou (Karel Dobrý), zjistí, že jim někdo vykradl pěstírnu. Mají pár hodin na to, aby zachránili nejen kšeft roku, ale taky vlastní malíčky. Dva policisté ze staré školy (Martin Hofmann a Leoš Noha) byli suspendováni. První z nich se chová jako psychopat a druhý je vyhořelý, takže když přijdou se žádostí o návrat do útvaru, jsou svým nadřízeným odmítnuti. Aby získali zpět svoji práci i čest, rozhodnou se na vlastní pěst pátrat po kufru plném vzácného zboží a rozhodně si při tom neberou servítky. André S. (Marek Lambora) je rocker. Ale má problém. Podepsal smlouvu, ve které se zavazuje k natočení třech popových alb pro teenagery. André se na veřejnosti tváří jako hvězda, jenže uvnitř šílí. Celý svůj byt, auto i slávu by vyměnil za jednu pořádnou rockerskou noc. A přesně to se mu splní, když si na letišti omylem vezme cizí kufr.

V Lovosicích vystoupí Olga Lounová

KDY: neděle 11. července od 17 hodin

KDE: Lovosice

ZA KOLIK: zdarma

V Lovosicích proběhne v neděli 11. července mistrovství České republiky mládeže v silniční cyklistice. V rámci doprovodného programu se můžete těšit také na koncert Olgy Lounové. Ten začíná v 17 hodin. Pro děti ve stejný den od 10 hodin zahraje Sváťovo divadlo pohádku Tři prasátka a od 14 hodin divadlo Krabice Teplice představení Mrkvomen. Během programu bude zajištěno chutné občerstvení od Lovo Café.

Eduard Bárta: Obrázky s příběhem

KDY: do soboty 31. července

KDE: Hrad, Litoměřice

ZA KOLIK: zdarma



V hradní galerii v Litoměřicích si můžete prohlédnout výstavu Eduarda Bárty Obrazy s příběhem. „Motivy jsou různé, spíš jsou to pohledy s připomenutím naší historie, na naše staré zvyklosti, život, městečka a vesnice, Hrady, krajina, čarodějnice, čerti, pověsti - to jsou témata, která mě lákají a mám je rád. Maluji, jak mi rozum a ruka velí a tak jsou mé obrazy trochu více barevné, trochu pohádkové, trochu naivní, a trochu připomínají tvorbu starých renesančních mistrů 15-17 stol., které mám nejraději. Jejich um a poctivé malířské řemeslo mě stále oslovuje a dojímá,“ říká o výstavě autor.

Roudnické farmářské trhy

KDY: sobota 10. července

KDE: Husovo náměstí, Roudnice nad Labem

ZA KOLIK: zdarma

LNa blížících se sobotních Roudnických farmářských trzích bude na prodej víno z Moravské Nové Vsi od vinaře Michala Uhra Vinaart. Tornádo zničilo jeho vinohrad, který byl jeho jediným živobytím. Přijďte, ochutnejte a přispějte koupí na obnovu vinohradu. V nabídce bude i něco dobrého k zakousnutí. Kromě toho bude k dostání tradiční sortiment, který farmářské trhy nabízí.