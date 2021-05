Putování za jarem aneb ohlédnutí za Velikonocemi

KDY: Sobota 1. května od 8 do 15 hodin

KDE: Úštěk

ZA KOLIK: Zdarma

V sobotu proběhne komorní verze jarního úštěckého jarmarku. Ukázka a prodej řemeslných výrobků v přízemních prostorách historických domů na náměstí a nejbližším okolím. Putování za jarem a řemeslníky se odehraje v pěti domech a dvoře. Keramika, svíčky, kožené výrobky, ručně šité a batikované výrobky, sklo, výrobky ze dřeva a proutí a mnoho dalšího. A možná přijde i obří slepice Úštěcká lenghorka dravá. Vše proběhne za v té době platných nařízení vlády.

Vydejte se na Hradiště

KDY: Kdykoliv

KDE: Hlinná, okres Litoměřice

ZA KOLIK: Zdarma



Čtyři kilometry severozápadně od Litoměřic se poblíž obce Hlinná nachází Hradiště. Na skalním vrchu byly nalezeny zbytky pravěkého opevnění. Hradiště je přírodní památka od roku 1949. Důvodem ochrany je stepní květena s koniklecem otevřeným a lučním. Z Za dobrého počasí je z Hradiště velmi dobrý výhled do okolí. Za příznivé viditelnosti nepřehlédnete Kamýk, Křížovou horu, vrch Bídnice, Radobýl nebo Plešivec. Vidět jsou také Litoměřice. Pokud vás nebaví procházky po městě, využijte příjemného počasí a udělejte si výlet do přírody.

Přečtěte si knihu I v nemoci si buď přítelem

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy

ZA KOLIK: Od 268 Kč



Radkin Honzák je autorem knižní novinky I v nemoci si buď přítelem. Většina z nás se umí dobře postarat o své blízké, když mají problémy nebo zdravotní obtíže, zároveň se však v takové situaci neumí dobře postarat o sebe. Být sám sobě v nemoci přítelem neznamená, že bychom měli být sami sobě lékařem. Vyžaduje to však, abychom si dokázali správně poradit ve chvíli, kdy jsme na křižovatce cest, z nichž jedna vede do nemoci a druhá ke zdraví. Onemocnění jako psychická zátěž staví člověka před nové problémy a nutí ho přizpůsobit se novým požadavkům a někdy velmi zvláštním a neočekávaným podmínkám, to ostatně právě všichni zažíváme. Autor této populárně naučné publikace se zabývá řadou otázek s tím souvisejících: Co se děje s člověkem, když onemocní? Jaké má pocity? Jak se vyrovnává se svým změněným stavem? Ke svému prospěchu, nebo ke své škodě? Jak se zachová, stane-li se nemoc chronickou? Jak se zachová, budou-li přetrvávat následky onemocnění? Jaké důsledky přináší nemoc pro jeho vztahy s nejbližším okolím, jaké pro profesionální kariéru? I na tyto otázky získáte odpovědi, pokud si knihu přečtete.

Poslechněte si podcast s Michalem Suchánkem

KDY: Kdykoliv

KDE: Internet

ZA KOLIK: Zdarma



Pokud máte rádi mluvené slovo a vyhledáváte podcasty, tak jistě znáte ten s názvem U Kulatého stolu. Martin Klesnil s Patrikem Fialou si pro své podcasty vždy vybírají zajímavé hosty. Jedním z posledních hostů byl Michal Suchánek. Pětapadesátiletý český herec, moderátor, bavič, scénárista, režisér, textař, zpěvák nebo dabér hovoří například o tom, že populární pořad Partička se měl původně vysílat na jiné komerční televizní stanici, ale jednání nedopadla. V bezmála dvě a půl hodiny dlouhém podcastu hovoří o svých studiích, chození na castingy nebo o spolupráci s Richardem Genzerem.

Zahrajte si hru Bossin Space

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy

ZA KOLIK: Od 509 Kč



Strategická hra od společnosti Albi pro děti od 10 let je určená pro 1 až 5 hráčů. V původní české kooperativní hře Bossin’ Space čeká hráče pilotáž vesmírné lodi, ve které se snaží uniknout a přežít nájezdy vesmírných vetřelců a jejich děsivého velitele. Strategická karetní hra Bossin’ Space trvá přibližně 45 minut a obsahuje kromě herního plánu a 162 karet také 11 plastových ukazatelů a 11 kartonových žetonů.