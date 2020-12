Betlémské světlo v Roudnici nad Labem

KDY: Čtvrtek 24. prosince od 10 do 12 hodin

KDE: Roudnice nad Labem

ZA KOLIK: Zdarma

Do Roudnice nad Labem dorazí Betlémské světlo ve čtvrtek 24. prosince a bude k dispozici od 10 do 12 hodin. Bude se rozdávat i rybí polévka. Na předávání Betlémského světla by si s sebou lidé měli vzít lucerničky se svíčkou, dodržovat by měli pokynů skautů. Při akci je nutné dodržovat vládní opatření. Betlémské světlo je zdarma.

Betlémské světlo v kostele v Terezíně

KDY: Čtvrtek 24. prosince od 16 do 18 hodin

KDE: Terezín

ZA KOLIK: Zdarma



Skauti budou po Terezíně a okolí roznášet Betlémské světlo od 11 do 16 hodin. Poté ho přinesou do kostela, kde si jej můžou zájemci převzít do své lucerny.

Román Poslední léto ve městě

TIP NA KNIHU

KDE: argo.cz

ZA KOLIK: 248 Kč



Na knižním trhu se díky vydavatelství Argo objevil román Poslední léto ve městě. Jeho autorem je uznávaný italský novinář, spisovatel a scenárista, ověnčený řadou cen, Gianfranco Calligarich. S jeho dílem se čeští čtenáři dosud neměli příležitost setkat. Svou literární dráhu zahájil románem Poslední léto ve městě (L’ultima estate in citta), který poprvé vyšel v roce 1973, poté co získal cenu Premio InediTo. Příběh třicátníka Lea, který tráví celé dny tím, že se poflakuje po městě.

Přidejte se do Klubu detektivů

TIP NA HRU

KDE: eshop.albi.cz

ZA KOLIK: 719 Kč



Ilustrovanou hru Klub detektivů si užijete s rodinou, ale i s partou přátel. Deduktivní dovednosti pro vás budou výhodou, ale hru si užije zkrátka každý od 8 let. Cílem hry Klub detektivů je odhalit hráče, který na rozdíl od ostatních neobdržel od informátora kódové slovo, ale snaží se to zakrýt vykládáním správných karet. Hru je možné koupit na eshop.albi.cz za 719 korun.

Zažijte horrorové dobrodružství

TIP NA HRU

KDE: eshop.albi.cz

ZA KOLIK: 539 Kč



Nightmare – Horrorové dobrodružství je detektivní kooperativní hra, v níž se každý vžije do role jednoho z pěti dětí z rodiny Craftonových. Úkolem je najít vodítka ukrytá na prastarém rodinném panství a odhalit vraha rodičů. Hra je k mání na eshop.albi.cz za 539 Kč.