Běh pro radost 3

KDY: Sobota 7. března od 11.45 hodin

KDE: Knihovna K. H. Máchy Litoměřice

Žádná startovní čísla, žádné čipy, na čase nezáleží. Poběží se společně, nebude se závodit, bude se povídat, bude se kochat. Trasu připravila a s vámi poběží Alena Šmídlová. Sraz je ve Velkých Žernosekách na návsi (odjezd autobusu 11:14 od pošty Litoměřice). Trasa: cca 10 km, dle kondice účastníků – cyklostezka, V. Žernoseky, Tři kříže, Libochovany a zpět.

XVII. Litoměřický loutkový festival

KDY: Od soboty 7. března do středy 11. března

KDE: Divadlo K. H. Máchy Litoměřice

ZA KOLIK: 70 Kč



Sobota 7. března od 15 hodin - Pohádka pro Hurvínka

Neděle 8. března od 10 hodin - Dlouhý, široký a bystrozraký

Neděle 8. března od 15 hodin - Duhový princ

Pondělí 9. března od 9.30 hodin - O pyšné žirafě

Úterý 10. března od 9.30 hodin - Medvědí princ

Středa 11. března od 9.30 hodin - Popelka





Výstava Na rozhraní času

KDY: Do 8. března

KDE: Severočeská galerie výtvarných umění Litoměřice



V roce 2019 uplyne 260 let od jmenování hraběte Emanuela Arnošta z Valdštejna litoměřickým biskupem a současně 230 let od jeho smrti. .

Krajinou matematických her

KDY: Do 8. března

KDE: Minigalerie Litoměřice



Výstava Krajinou matematických her, která představuje sice malý, ale silný soubor trojice lounských umělců, vybírá ze sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích několik výrazných děl této lounské trojice z období především druhé poloviny šedesátých let ohraničené roky 1965 až 1970. Tedy z doby, ve které jejich práce dospívala na vrchol

tehdejších aktuálních tendencí.