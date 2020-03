Podívejte se na přehled tipů, kam můžete na Litoměřicku vyrazit nejen o nadcházejícím víkendu.

Památník v Terezíně. | Foto: DENÍK/Karel Pech

Smrtí to nekončí aneb 1000 let spali ve stínu Radobýlu

KDY: Do 30. dubna

KDE: Podřipské muzeum