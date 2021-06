Výstava kaktusů

KDY: od soboty 5. června do 13. června od 9 do 17 hodin

KDE: zámek Libochovice

Klub pěstitelů kaktusů a sukulentů v Roudnici nad Labem zve do skleníku zámku Libochovice na svou již 58. výstavu.

Varhanní koncert pro hospic

KDY: Sobota 5. června od 19 hodin

KDE: Katedrála sv. Štěpána Litoměřice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Varhanní koncert v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích ke dvaceti letům hospice sv. Štěpána. Účinkují: varhany - Michaela Fišerová, Hana van Vegchel, violoncello - Jana Knotte a zpěv - Jana Červinková.

Na kole a odrážedle

KDY: Neděle 6. června od 14 hodin

KDE: Střelecký ostrov Litoměřice

ZA KOLIK: 80 Kč startovné

Na kole a odrážedle kolem letního kina na Střeleckém ostrově. Pro děti ve věku od 2 do 12 ti let.

Dětská show s Karol a Kvídem

KDY: Neděle 6. června od 15 hodin

KDE: KD Říp Roudnice nad Labem

ZA KOLIK: 150 Kč/170 Kč na místě



Velkolepá show pro děti s Karol Gudasovou, která bývá označována jako nástupkyně Dády Patrasové.

Otevření krytého bazénu

KDY: od pátku 4. června

KDE: krytý plavecký bazén v Jiráskových sadech v Litoměřicích

V pátek 4. června se veřejnosti otevře krytý plavecký bazén v Jiráskových sadech v Litoměřicích. Bazén bude v provozu i po celé letní prázdniny. Vstup do bazénu je podmíněn negativním testem a dodržením stanovených hygienických opatření. V bazénu platí pravidlo jednoho člověka na patnáct metrů čtverečních, což znamená přístup pro 38 osob do velkého bazénu a 12 osob do malého. Otevírací doba je denně od 9 do 21 hodin.

Zjevení přírody

KDY: do 26. září

KDE: bývalý jezuitský kostel Zvěstování Panny Marie Litoměřice



Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích zev na výstavu Andere Seite studio: Zjevení přírody & Salon ASSociace Kubinstadt. Výstava je přístupna od 31. 5. do 26. 9. 2021 v bývalém jezuitském kostele Zvěstování Panny Marie (Jezuitská 22, Litoměřice), a to denně od 10 do 18 hodin. Slavnostní vernisáž za účasti autorů se uskuteční 10. 6. 2021. Dle aktuálního vývoje epidemiologických opatření proběhne buď formou on-line streamu nebo „na živo“, za přítomnosti diváků. V obou případech je možné realizovat termíny pro natočení rozhovoru nebo reportáže. Multimediální projekt nazvaný Andere Seite studio: Zjevení přírody & Salon ASSociace Kubinstadt prezentuje výběr z umělecké tvorby významných litoměřických výtvarníků současnosti. V hlavní lodi barokního kostela představí svá díla litoměřické Andere Seite studio, bratři Radek a Zdeněk Květoňovi. Na kruchtě a emporách kostela je doprovodí prezentace aktuální tvorby skupiny výtvarníků sdružených v ASSociaci Kubinstadt.