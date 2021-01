Udělejte si procházku na kopec Radobýl

KDY: Kdykoliv

KDE: Radobýl, Litoměřice

ZA KOLIK: Zdarma

Pokud máte rádi procházky, můžete se vypravit na středně náročnou náročnou procházku z Litoměřic na Radobýl. Hora se nachází zhruba tři kilometry jihozápadně od centra Litoměřic. Buď se tedy můžete vypravit pěšky přímo z Litoměřic, nebo využít například vlak a dostat se do obce Žalhostice. Odtud stoupá žlutá značka po strmé cestě mezi původními vinicemi. Na samotný vrchol Radobýlu odbočuje ze žluté turistické stezky vyšlapaná pěšina. Při cestě však musíte dbát zvýšené opatrnosti, protože těsně pod vrcholem se do hory zařezává nechráněná vysoká skladní stěna bývalého lomu.

Z Radobýlu je pěkný výhned na České středohoří, údolí řeky Lsabe, Žernosecké jezero i roviny České křídové tabule, ze které vystupuje Říp, Lovoš nebo hrad Hazmburk.

Vydejte se na rozhlednu Hořidla

KDY: Kdykoliv

KDE: Chotineves

ZA KOLIK: Zdarma



Hořidla je rozhledna, která se nachází na stejnojmenném pískovcovém vrcholu poblíž obce Chotiněves. Právě obec se podílela na výstavbě této rozhledny, která je 14 metrů vysoká. Vyhlídková plošina se nachází ve výšce 13 metrů nad zemí a vede k ní celkem 67 schodů. K rozhledně se dá dojít po polních či lesních cestách. A to od silnice Třebutičky-Encovany, odbočka vlevo u křížku, popřípadě přímo z Chotiněvse či Jištěrp. Rozhledna je volně přístupná po celý rok.

Sledujte seriál Papírový dům

KDY: Kdykoliv

KDE: Netflix

ZA KOLIK: 199 korun měsíčně



Strhující španělský kriminální dramatický seriál Papírový dům se stal fenoménem. Záhadný muž přezdívaný El Profesor (Álvaro Morte), naplánoval největší loupež v hosorii Španělska. Aby mohl tento ambiciózní plán zrealizovat, najal si osm lidí, s mimořádnými schopnosti, kteří navíc nemají co ztratit. Všech pět sérií je možné sledovat na placené platformě Netflix. O zápletky, dramatické nebo překvapivé momenty není v tomto seriálu nouze. Na Netflixu naleznete celou řadu seriálů a filmů.

Tip na knihu: Stina Jackson: Pustina

KDY: Kdykoliv

KDE: Knihy Dobrovský

ZA KOLIK: 359 korun



Kdo má rád severské detektivky, neměl by minout švédskou spisovatelku Stinu Jackson a její poslední román Pustina, který je na pultech knihkupectví od letošního podzimu. Hlavní hrdinkou napínavého příběhu je Liv, dcera despotického otce Vidara, která si v Pustině, vesnici na samém konci silnice, připadá jako v kleci. Až do chvíle, kdy je Vidar nalezen mrtvý. Do smrti starého muže se zaplete dvojice dealerů a zlodějíčků, kteří věděli o jeho skrývaném bohatství. Ale všechno může být mnohem složitější.