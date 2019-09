KDY: Sobota 14. 9. – pondělí 16. 9.

KDE: Kostel Všech svatých/kostel sv. Ludmily

ZA KOLIK: Zdarma

Velká slavnostní pouť k uctění sv. Ludmily začne v pátek přivezením ostatků světice do Litoměřic do kostela všech svatých. V neděli pak budou ostatky přeneseny do kostela sv. Ludmily, kde je mohou zájemci navštívit a uctít je. V 18 hodin pak proběhne Poutní koncelebrovaná mše svatá v kostele sv. Ludmily s účastí zastupitelů města a občanů v rámci oslav 800 let Města Litoměřic. Pouť v pondělí zakončí koncelebrovaná mše svatá v kostele sv. Ludmily, hlavní celebrant bude otec biskup Jan Baxant.