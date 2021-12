Pokud máte rádi pohled na zasněženou krajinu, udělejte si výlet do Českého středohoří, kde se nachází Víťova rozhledna. Víťova rozhledna se nachází nad osadou Náčkovice na hranici Litoměřicka a Děčínska. Unikátní stavba vznikla během podzimu roku 2003 a jejím architektem je Martin Gabriel. První turisté se na tuto rozhlednu dostali v dubnu 2004. Oficiální slavnostní otevření proběhlo 6. srpna 2004. Rozhledna je ve spodní části obezděna přírodním kamením. Nachází se na ní ochoz s osmi okny. Z nich je výhled na České středohoří, Krušné hory, Lužické hory, Krkonoše, Děčínský Sněžník, Ještěd, Ralsko, Bezděz či Říp nebo Sedlo.

Tři přání pro Popelku v kině

KDY: neděle 26. prosince od 17:30

KDE: Kino Máj, Litoměřice

ZA KOLIK: 130 korun



Litoměřické kino Máj láká na Tři přání pro Popelku. Tři přání pro Popelku je nové zpracování legendární pohádky scenáristy Františka Pavlíčka a režiséra Václava Vorlíčka Tři oříšky pro Popelku. Severská pocta české filmové klasice přináší její moderní velkolepou verzi, nové kostýmy, scenérie nefalšované norské zimy a divokých zasněžených hvozdů a samozřejmě i zdravou dávku kouzel. Stejně jako u nás nebo v Německu se právě Vorlíčkova Popelka stala nesmrtelnou vánoční pohádkou i v Norsku, diváci ji tam milují a právě místní tvůrci si proto troufli ji po téměř padesáti letech znovu převyprávět. V příběhu odvahy, lásky, dobrého srdce a magie bude Popelka po smrti svého otce znovu bojovat s tyranskou macechou a nevlastní sestrou, překazí lov třem mladíkům a díky kouzelným oříškům se zúčastní úchvatného plesu, kde získá princovo srdce a na útěku ztratí svůj střevíček.

Přehled vánočních bohoslužeb na Lovosicku a okolí

KDY: od 24. Prosince do 6. ledna

KDE: Lovosicko

ZA KOLIK: zdarma

24. 12. 2021 Štědrý den (pátek)

9:00 – 16:00 Lovosice, kostel sv. Václava – možnost si odnést Betlémské světlo

14:00 Lukavec – vánoční koncert s vánočním slovem

15.00 Prackovice - kostel sv. Matouše, bohoslužba slova

20.00 Velemín - kostel sv. Martina, mše sv.

24.00 Lovosice - kostel sv. Václava, Půlnoční mše sv.

25. 12. 2021 Slavnost Narození Páně (sobota)

9:00 - 15:00 Lovosice, kostel sv. Václava - možnost si odnést Betlémské světlo

09:00 Lovosice - kostel sv. Václava, mše sv.

13:30-15:00 Lovosice, kostel sv. Václava - Vánoční koledování u Betléma

26. 12. 2021 Svátek svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa (neděle)

9:00 – 15:00 Lovosice, kostel sv. Václava – možnost si odnést Betlémské světlo

9.00 Lovosice - kostel sv. Václava, mše sv.

31. 12. 2021 Silvestr (pátek)

16.00 Lovosice - kostel sv. Václava, děkovná mše sv. za rok 2021

1. 1. 2022 Slavnost Matky Boží Panny Marie, Nový rok (sobota)

9.00 Lovosice - kostel sv. Václava, mše sv.

6.1 2022 Slavnost Zjevení Páně – Tři králové (čtvrtek)

08.00 Lovosice – mše sv. ve farní kapli 17:00 Tříkrálový koncert pro charitu Lovosice: Účinkují: sbor Koťata - ZS Sady pionýrů, Lovosice, sbor Tutti Pazzi - Gymnázium Lovosice

Vydejte se do Podřipského muzea

KDE: Roudnice nad Labem



Absolvujte vánoční návštěvu Podřipského muzea. 25. a 26. prosince je otevřené od 13 do 17 hodin, 28. až 31. prosince je otevřeno od 10 do 12 hodin, a pak od 12.30 do 16 hodin. Aktuálně probíhají výstavy Hudba moje vášeň aneb strhující život Jaroslava Kopáčka a Kurt Epstein roudnický občan.