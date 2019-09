Ceník zařízení

Ceník služeb (platnost od 1. 9. 2019)

Ledová plocha - 2.000,- Kč, 1 hodina

Ledová plocha (platí při odběru více než 5 hodin za týden) - 1.700,- Kč, 1 hodina

Ledová plocha (22:00 – 8:00) - 1.500,- Kč, 1 hodina

Tělocvična I. - 300,- Kč, 1 hodina

Tělocvična II. - 200,- Kč, 1 hodina

Veřejné bruslení – dospělí 30,- Kč, vstup

Veřejné bruslení – děti do 15 let 20,- Kč, vstup

Veřejné bruslení – studenti 20,- Kč, vstup

Veřejné bruslení – doprovod 20,- Kč, vstup

Veřejné bruslení – šatna 5,- Kč, ks

Veřejné bruslení – permanentka – dospělí 250,- Kč, 10 vstupů

Veřejné bruslení – permanentka – děti do 15 let 150,- Kč, 10 vstupů

In-line plocha - 1.000,- Kč, 1 hodina

In-line plocha (platí při odběru více než 5 hodin za týden) - 500,- Kč, 1 hodina

Chcete si pronajmout ledovou plochu? Více informací na tel. 722 788005 – p. Fišera.



Vstup na veřejné bruslení je hlavním vchodem ze Zahradnické ulice.

K parkování je možné použít i parkoviště za sportovištěm, které je 100 m od hlavního vjezdu do areálu směrem k letnímu koupališti (Zahradnická ulice).