KDY: Středa 26. srpna od 19 hodin

KDE: Vinařství Třebívlice

ZA KOLIK: 450 Kč

Do areálu Vinařství Johann W Třebívlice míří ve středu 26. srpna písničkář Pokáč, kde od 19 hodin pod širým nebem potěší své fanoušky. Vstupenky je možné zakoupit na portálu xticket.cz za 450 korun. Do vinařství je možné koupit také permanentku na pět koncertů za 1800 korun. Jsou to koncerty Tomáše Kluse, Davida Kollera, Anny K., Mig 21 a Pokáče.

Více ZDE.