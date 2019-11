KDY: Neděle 10. listopadu od 17 hodin

KDE: Lesopark Osmička

ZA KOLIK: Zdarma

K vidění bude obří desetimetrový drak šlehající plameny a dým, se kterým se statečný rytíř pustí do souboje! To vše za doprovodu pyrotechniky, čertů a duchů. Přineste si lampión, vyrobte masku a přidejte se k průvodu unikátních pohádkových bytostí, který vyrazí v 17 hodin od parkoviště u LOVO Café směrem do lesoparku Osmička, kde proběhne závěrečná bitva. Od 14 hodin promítání strašidelných pohádek na sále LOVO Divadlo.