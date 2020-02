Kdy: Pátek 14. února od 8.30 a 10 hodin

Kde: Divadlo K. H. Máchy

Za kolik: 50 Kč

Představení trvá necelou hodinu, je určeno dětem předškolního věku a žákům 1. stupně ZŠ. Právě zatoulané štěně Balyna potká kocoura Roberta, kocouřího čaroděje. Ten by chtěl předvést čarování, ale nemůže tak učinit v zaneřáděném prostředí. To vám to dá práce, než se k němu dopracujete. Někdo stále škodí, kdo to je? To Balynka – psí detektiv vypátrá a zařídí s dětmi nápravu.