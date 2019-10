KDY: Pátek 1. listopadu od 18 hodin

KDE: Gotické dvojče

ZA KOLIK: 50/80 Kč, rodinné 130 Kč

PROGRAM:



18.00–20.00 (Od nejmenších po největší)

Dílna animace s profesionální ilustrátorkou a animátorkou Annou Mastníkovou alias Stellou Vallon. V průběhu dílny budete moci zhlédnout autorčiny animované filmy, prohlédnout a koupit vydané knihy (Albatros, Běžíliška), originální pohlednice a brože.

18.00–20.00 (pro všechny)

Dušičkové tvůrčí dílny

20.00 DIT (do it together = udělejme společně)

Světelná výtvarná dílna Lenky Kahudy Klokočkové z LITHO LITO. Vezměte s sebou fotografie zesnulých (včetně zvířátek), na které rádi vzpomínáte.

21.00

Promítání animovaného filmu, který společně vytvoříte během večera.

Závěr události.