Kdy: Středa 19. února od 18 hodin

Kde: Kavárna Káva s párou

Za kolik: Zdarma

Diskutovat přijdou také osobnosti z oblasti zdravotnictví a politiky zdravotní péče Ústeckého kraje na téma nedostatku lékařů a kvalifikovaného zdravotnického personálu v Česku, představ absolventů o výkonu profese, jejich možnosti akreditace, jakým čelí překážkám.

Proč lékaři odcházejí do zahraničí, jak je udržet, co musí udělat vedení nemocnic? Co od lékařů očekáváme jako pacienti a odkud plyne velká prestiž lékařské profese? Jak mají fungovat nemocnice, kdo je řídí, co je v sázce kromě zdraví občanů a kolik to má všechno stát.