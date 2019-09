KDY: Středa 25. září od 19.30 hodin

KDE: Kino Máj Litoměřice

ZA KOLIK: 110 korun

Slavná budova v Madridu slaví 200 let existence a ve výpravném snímku přibližuje svůj příběh. Putování španělskou metropolí odhaluje nejen šest století španělského národa, ale i to nejlepší z obřích muzejních sbírek – přes osm tisíc muzejních exponátů. To je Prado – sbírka plná divů v litoměřickém kině Máj.