KDY: Středa 25. září od 17 hodin

KDE: Městská knihovna Štětí

ZA KOLIK: Neuvedeno

Pomozme dětem vykročit dobře do života. To je zajímavý název připravovaného cyklu přednášek, který v přízemí městské knihovny ve Štětí zahájí poutavé poučení od zkušené rodinné koučky, nebo také lektorky školy lásky v rodině Alicje Piskáčkové. Dozvíte se od ní mimo jiného o pěti psychických potřebách dětí a o tom, co dělat, když se dítěti nedaří. Předpokládaná délka akce ve štětské knihovně je asi dvě hodiny.