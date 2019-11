Tip na sobotu 30. listopadu: Youtuberka Veronika Spurná v Litoměřicích

Poslední listopadový den se koná v Litoměřicích originální hudební show v rámci This is me Tour, spousta zábavy pro celou rodinu, největších hitů, VIP hostů ze světa youtube a showbysnysu, velká autogramiáda.

Veronika Spurná vystoupí v Litoměřicích. | Foto: Facebook

KDY: Sobota 30. listopadu od 15 hodin

KDE: Kulturní centrum

ZA KOLIK: od 200 Kč Nenechte si to ujít a dorazte si užít jedinečné odpoledne. Veronika podpoří v rámci svého turné regionální útulky s „Vánočním stromečkem splněných přání“, který má za cíl dopřát zvířatům v útulcích o Vánocích plné misky dobrot, nové hračky nebo třeba i novou rodinu.

