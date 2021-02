KDY: Kdykoliv

KDE: Internet

ZA KOLIK: Zdarma

Oblíbená kanadská rocková kapela Nickelback vystoupila 8. srpna 2006 ve Sturgis v Jižní Dakotě v rámci svého turné na podporu jejich alba All the Right Reasons. Proto během koncertu odezněly písně Photograph, Savin’ Me nebo Far Away, doplněné o další starší hity jako třeba How You Remind Me. Přítomných 35 000 lidí si proto vystoupení náležitě vychutnalo. Záznam je dostupný zdarma na webu České televize.