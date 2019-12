KDY: Pátek 27. prosince v 15.30 hodin

KDE: Kino Máj

ZA KOLIK: 130 korun

Co však Walter postrádá v sociálních dovednostech, to mu vynahrazuje jeho genialita a schopnost tvořit nové vynálezy, které Lance často využívá při svých misích nabitých akcí. Ale když dojde k nečekanému zvratu, Walter a Lance na sebe budou muset spoléhat tak, jako ještě nikdy předtím. A pokud se jim nepodaří spolupracovat jako tým, celý svět se dostane do velkého nebezpečí.

Animovaný / Rodinný / Akční / Komedie / USA, 2019, 104 min / Český dabing

Režie: Nick Bruno, Troy Quane. Hrají: Tom Holland, Will Smith, Ben Mendelsohn a další…