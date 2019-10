KDY: Neděle 6. října od 10.30 hodin

KDE: Kino Máj Litoměřice

ZA KOLIK: 195 korun

Michal umí běhat, umí stát, umí mluvit i tancovat. Kouzelný Michal je první hračkou na světě, která si může vybrat, kdo si s ní bude hrát. Nebudeš to právě ty? Michal naučí děti pořádku ve svých hračkách. Bez dětí to ale nejde a tak jsou od začátku až do konce aktivně zapojeny do magické hry s rekvizitami vyrobenými nejen ze samolepicí pásky.

Dětské pořady Michala Nesvadby si za dobu svého uvádění získaly velké množství nadšených a pravidelných diváků. Michal a jeho vystoupení představují jednoduchou formu humoru, založenou na věcech, které děti denně obklopují, které znají a jen udiveně sledují co a jak s nimi umí vymyslet jejich kamarád Michal.

A proto odchází nejen nadšené a zabavené, ale nesou si v hlavičkách hodně zajímavých nápadů, které rozvíjí fantazii a přitom dávají smysl.