Kdy: Neděle 1. března od 10 hodin

Kde: Sál koruna

Za kolik: 70 Kč

Do ordinace pana doktora Františka Korpuse přichází nejroztodivnější postavy. Jednou je to dítě, podruhé dospělák, ale i pohádkové bytosti, jako třeba hejkal, nebo se ve dveřích jednoho dne objeví i vodník no a po něm třeba rusalka a nesmíme zapomenou i na čarodějnice. Hraje Nezávislé divadlo Patrika Šimůnka.