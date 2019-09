Čas pod psa

Divadlo v Rytířské Praha. Bouřka, do které by ani psa nevyhnal, zažene tři ženy do zadní místnosti bistra, protože to je zcela obsazené.

Divadlo K. H. Máchy v Litoměřicích. | Foto: Deník/Karel Pech

Kdy: Pondělí 9. září od 19 hodin

Kde: Divadlo K. H. Máchy v Litoměřicích

Za kolik: 330 – 440 Kč Vzájemně se téměř neznají, jsou odlišné, snad z počátku i odtažité. Postupně však každá z nich odkrývá své problémy, strach z osamocení, své touhy i sny.

Autor: Radim Tuček