Poutní cesta Blaník-Říp

Spolek Cesta Česka ve spolupráci s Klubem českých turistů otevřel Poutní cestu Blaník-Říp. Trasa propojuje dva bájné a historicky důležité vrcholy v České republice, je rozdělena do sedmi etap a měří necelých 190 kilometrů. Putování začíná v obci Louňovice pod Blaníkem, pokračuje převážně po vyznačených turistických cestách a končí na hoře Říp pod rotundou svatého Jiří. Závěrečná část trasy vede z obce Ctiněves, kudy vedla též cesta praotce Čecha a kde se již každoročně koná Pouť Českého Anděla. Začátek cesty se nachází v informačním centru obce Louňovice pod Blaníkem, ve kterém poutník obdrží potřebné informace, mapu a Poutníkův deník. Poté se vydá po trase vyznačené 52 tabulkami s QR kódem a rozdělené do sedmi etap. Mezi hlavní místa zde patří například hora Blaník, Český Šternberk, Sázava, Kouřim, Sadská, Stará Boleslav, Mělník a Říp. Každá etapa v sobě zahrnuje téma k zamyšlení, které si lidé obvykle kladou v každé době bez ohledu na to, jakého jsou vyznání, či kultury. Chůze zbavuje člověka napětí a napomáhá zklidnění. Každý má volbu zvolit si vlastní tempo a návodné otázky mu pomáhají udržet si záměr. Poutní cesta je otevřena celoročně. Více informací naleznete na adrese: www.cestaceska.cz