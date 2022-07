Bílá paní Perchta věští radostné i smutné události

Hrad Rožmberk na Českokrumlovsku.Zdroj: Deník/Zuzana Kyselová

Perchta z Rožmberka je nejpopulárnější a nejznámější Bílá paní, která se zjevuje na hradech a zámcích v jižních Čechách, jež bývaly v držení pánů z Růže. A řada lidí věří, že na tom opravdu něco je.

Bílá paní je dobrý duch a laskavá ochranitelka všech trpících. Smrt, která ji stihla roku 1476 v necelých 50 letech, byla bolestnou i pro chudé z celého širokého kraje. Nepřestávali ji oplakávat a brzy ji vídali dále ve svých snech. Nejčastěji se objevuje na hradu Rožmberk a zámcích v Jindřichově Hradci i Českém Krumlově, i když je pohřbena v hrobce Lichtenštejnského zámku ve Vídni. Bílý přízrak Perchty z Rožmberka podle pověsti věštil radostné i smutné události a konejšil děti rožmberského rodu, když chůvy usnuly.

Na Rožmberku se údajně naposledy zjevila za okupace, kdy Němci na věži vyvěšovali svou vlajku. Přízrak je vystrašil natolik, že ji zase rychle srolovali. Případ vyšetřovalo i gestapo, ale na nic nepřišlo. Někteří bývalí zaměstnanci a návštěvníci hradu Rožmberka potvrzují, že se z okolí Perchtina obrazu občas ozývají nevysvětlitelné zvuky dutých ran. Navíc se zde prý sám od sebe hýbe nábytek - zejména tehdy, pokud se Perchtě někdo posmívá. Důležité je, jaké má na rukou rukavice. Pokud černé a tváře pokryty smutkem, znamená to blížící se neštěstí nebo smrt.

Perchta vyrostla na rodovém hradě v Českém Krumlově. Když jí bylo dvacet let, provdal ji její otec Oldřich II. z Rožmberka proti její vůli za mocného Jana z Lichtenštejna. Bylo to manželství mimořádně nešťastné a Perchta zoufale prosila svou rodinu, ať ji z něho vysvobodí. To se nestalo. Od manžela despoty ji osvobodila teprve až jeho smrt. Dlouho si své svobody ale neužila a umírá tři roky po něm. Její duše nenabyla klidu snad proto, že prý odmítla svému muži před smrtí odpustit, když ji o to prosil.