Jak hlasovat:

Hlasovací kupony vycházejí vždy v pondělí a v úterý na lokální stránce tištěného Litoměřického deníku, a to až do 13. února 2020. V anketě lze hlasovat neomezeně, platí však pouze originální hlasovací lístky. Vybrané sportovce je potřeba vepsat do kupónu podle uvedených kategorií.

Vedle čtenářů Deníku budou hlasovat také trenéři, sportovní novináři, zástupci ČUS a další subjekty, ale pouze hlasy čtenářů Deníku rozhodnou o tom, kdo se stane Hvězdou Deníku.

Vyplněné hlasovací kupony je třeba doručit do redakce Litoměřického deníku do 13. února 2020 buď poštou na adresu Mírové náměstí 28, 412 01 Litoměřice , nebo je vhodit do schránky Litoměřického deníku přímo na uvedené adrese.

KATEGORIE DOSPĚLÍ - JEDNOTLIVCI

Jan Svoboda (judo, Sport Judo Litoměřice)

člen extraligového družstva mužů, mistr ČR juniorů, 2. místo World Junior Tour Macao, vítěz Varšava open, účastník ME juniorů ve Finsku

Jan Karlovský (basketbal, Slavoj BK Litoměřice)

Devatenáctiletý pivot podepsal na jaře profesionální smlouvu v nejvyšší soutěži s ústeckou Slunetou. Díky svému věku může i nadále působit formou střídavých startů souběžně i v prvoligových Litoměřicích, kde už prodává zkušenosti z nejvyšší soutěže. Tam sice sbírá starty zatím jen po minutách, v 1. lize však zapisuje v průměru téměř 17 bodů a 7 doskoků na zápas. V roce 2019 navíc postoupil s reprezentací U20 na ME z divize B do divize A.

Daniel Voženílek (hokej, HC Stadion Litoměřice)

Útočník litoměřického Stadionu se stal v letošní sezóně kapitánem a drží prapor kališníků. Nejproduktivnější hráč celé Chance ligy je jedním ze strůjců toho, že Litoměřice hrají nadstavbovou skupinu A1 a na konci roku se držely v horních patrech tabulky.

Markus Korkiakoski (hokej, HC Stadion Litoměřice)

V loňské sezóně nastřádal finský šikula v barvách kališníků 63 kanadských bodů v 58 zápasech (včetně play-off). I letos se mu zatím daří, v 45 utkáních stihl už 42 kanadských bodů (21+21) a po Danielu Voženílkovi je druhým nejproduktivnějším hráčem klubu.

Vojtěch Střondala (hokej, HC Stadion Litoměřice)

Talentovaný, nedávno teprve 19letý útočník, jehož do Litoměřic poslala v rámci projektu Dukla brněnská Kometa. Střondala posbíral v 28 zápasech 1. ligy 24 kanadských bodů a nakonec se protlačil do finální nominace na domácí MS U20. Na něm dal dokonce gól Kanadě, nastoupil i ve čtvrtfinále proti Švédům.

Patrik Marcel (hokej, HC Stadion Litoměřice)

Řízný bek letos prožívá svou nejlepší sezónu co se kanadského bodování týče. V loňském ročníku Chance ligy posbíral (včetně play-off) 25 kanadských bodů, nyní už jich má na kontě 28. I díky němu byli kališníci na přelomu roku na předních příčkách druhé nejvyšší soutěže.

Jiří Motl (házená, Lovci Lovosice)

Nestárnoucí lídr lovosické házené po roční odmlce znovu útočí na titul nejlepšího extraligového střelce. I přes dlouhodobější zranění se dokázal v létě skvěle připravit a opět táhne Lovosice do play-off.

Václav Klimt (házená, Lovci Lovosice)

Loňský lídr házenkářů Lovosic, který si vystřílel angažmá v Německu. V uplynulé sezóně se stal nejlepším střelcem extraligy, za což si ho vyhlédl druholigový Mecklenburger Stiere. Klub má ambice na postup zpět mezi německou elitu a Klimt už nemusí vykonávat navíc civilní povolání, v novém angažmá je z něj profesionální sportovec na plný úvazek.

Jiří Vokoun (fotbal, SK Štětí)

Fotbalista divizního Štětí zažil především snový podzim. Po první polovině Divize B je s 11 brankami jejím nejlepším střelcem, navíc táhne i futsalový Mělník a za své výkony si vysloužil pozvánku do seniorské futsalové reprezentace. V ní si, ještě jako 22letý, připsal první dvě trefy v přípravě proti Slovensku, nyní nechybí v závěrečné nominaci na únorovou kvalifikaci o MS 2020.

Adam Lacko (motorismus, Bugyrra Racing Roudnice n. L.)

Závodník roudnické Bugyrry vstoupil do sezóny ME tahačů se zcela novým speciálem VK50 a opět z toho bylo celkové podiové umístění, tentokrát s bronzovým nádechem. Lacko vybojoval páté umístění mezi elitní trojkou v řadě, což se doposud žádnému jinému jezdci této stáje nepovedlo.

KATEGORIE MLÁDEŽ - JEDNOTLIVCI

Vojtěch Netrh (plavání, Plavecký klub Litoměřice)

Plavec (prsa, polohový závod), jenž splnil limit pro účast na ME i MS juniorů. Na ME skončil v semifinále a obsadil konečné 14. místo, na MS skončil dvacátý. Člen reprezentačního družstva juniorů. Na domácí scéně mistr ČR ve starším dorostu (a třikrát druhý a dvakrát třetí) v prsařských disciplínách a polohových závodech, 2. a dvakrát 3. na mistrovství ČR Open (bez rozdílu věku)

Anežka Součková (plavání, Plavecký klub Litoměřice)

Závodí v disciplínách prsa a motýlek. Dvakrát stříbrná na mistrovství ČR staršího žactva, semifinále na mistrovství ČR Open (bez rozdílu věku)

Adéla Chalupová (plavání, Plavecký klub Litoměřice)

mistryně ČR starších žaček, 4x stříbrná a třikrát bronzová na MČR staršího žactva (kraul, znak, polohový závod), dvakrát bronzová na Letní olympiádě dětí a mládeže

Antonín Trembač (plavání, Plavecký klub Litoměřice)

Plavec (kraul, motýlek), jenž vybojoval dvě zlata na Zimním poháru ČR (mistrovství ČR pro desetileté žactvo). Na stejné soutěži získal ještě dvě stříbra a dva bronzy

Nela Guderová (plavání, Plavecký klub Litoměřice)

Kraulařka a znakařka, která získala dvě stříbrné a dvě bronzové medaile na Letním poháru ČR (mistrovství ČR pro jedenáctileté žactvo).

Ondřej Záruba (veslování, VK Slavoj Litoměřice)

Mistr ČR ve skifu mezi staršími žáky.

Matouš Bělohlávek (veslování, VK Slavoj Litoměřice)

Juniorský veslař, jenž je vzhledem k dlouhodobým výborným výsledkům zařazen do Sportovního centra mládeže. Na párové čtyřce získal bronz na MČR juniorů a stříbro na MČR juniorů ve sprintu. Stříbro v juniorském sprintu si připsal také na dvojskifu, bronz na skifu.

Gabriela Kočí (skoky na trampolíně, Trampolíny Litoměřice)

Na Letní olympiádě dětí a mládeže získala 1. místo v soutěži synchronních dvojic spolu s Apolenou Švabíkovou, dále pak stříbro jako členka družstva Ústeckého kraje v soutěži družstev (Kočí, Němečková, Švabíková). Vše doplnilo čtvrté místo v soutěži jednotlivkyň.

Adéla Jirásková (karate, Karatedó Steklý)

Na mistrovství Evropy JKA (Japan Karate Association) získala zlato v kumite týmů a bronz v kumite jednotlivců. Na evropském šampionátu ESKA přidala individuální bronzy v kata a kumite kadetek, ve druhé kategorii byla členkou bronzových týmů kadetek a juniorek. Navíc má bronz z mistrovství ČR v kata dorostu a je členkou reprezentace ČR.

Daniel Bayer (judo, Sport Judo Litoměřice)

člen reprezentace ČR U15, mistr ČR starších žáků, člen vítězného družstva výběru Ústeckého kraje na mistrovství ČR družstev starších žáků, vítěz EP v Dánsku – Vejle

Václav Nováček (judo, Sport Judo Litoměřice)

člen reprezentace U18, 3. místo na mistrovství ČR dorostu, 3.místo World Cadet Tour Tunis, člen dorosteneckého družstva Sport Judo Litoměřice

Jan Galia (judo, Sport Judo Litoměřice)

Mistr ČR mladších žáků, který má bronz z EP v Budapešti. Jedná se o vítěze Českého poháru z Jablonce, v Ostravě získal stříbro a v Brně bronz.

Zdeněk Sazeček (požární sport, SDH Vědomice)

Mistr ČR v běhu na 60 m s překážkami a vítěz série závodů Stimax Cup v kateorii starších žáků. V uplynulém roce skončil též čtvrtý na Českém halovém poháru v běhu na 60m.

Lenka Masopustová (kickbox, SK Kickboxu ASK Lovosice/TJ Bohušovice n. O.)

Na mistrovství světa v Rakousku získala zlato (kicklight juniorky) a stříbro (lightcontact juniorky), na mistrovství ČR si vedla totožně. K tomu přidala zlato a tři bronzy ze světových pohárů v Rakousku respektive Maďarsku a několik titulů v domácím Národním poháru. V podstatě vyrhála všechny vrcholné akce tohoto roku, v disciplíně kicklight nenašla na tuzemské scéně přemožitelku. Celkem vybojovala 17 zlatých, 4 stříbrné a jednu bronzovou medaili.

Vítězslav Svoboda (kickbox, SK Kickboxu ASK Lovosice/TJ Bohušovice n. O.)

Další mistr světa z Masopustova týmu. A hned dvojnásobný (kicklight a lightcontact junioři). K tomu má zlato a stříbro z mistrovství ČR, tři bronzy ze světového poháru a několik titulů z domácího Národního poháru.

Jan Krpeš (kickbox, SK Kickboxu ASK Lovosice/TJ Bohušovice n. O.)

Světový šampion v kicklightu kadetů, v lightcontactu přidal světový bronz. Na mistrovství ČR přidal mezi mladšími žáky dva republikové tituly, které doplňuje několik titulů z Národního poháru ČR.

Tomáš Dvořák (basketbal, Slavoj BK Litoměřice)

Litoměřický basketbalista byl v roce 2019 členem reprezentačního výběru ČR v kategorii U16.

KATEGORIE DOSPĚLÍ - KOLEKTIV

Sport Judo Litoměřice (judo)

Družstvo ve složení David Vopat, Jan Svoboda, Adam König, Jan Staněk, Jan Mašek, Vadym Syniavski, Filip Stancel obsadilo v nejvyšší soutěži ČR (extraliga) 2. místo. Dlouhodobá soutěž vyvrcholí play-off v rámci Judo show cup v Praze.

Lovci Lovosice (házená)

Lovosičtí házenkáři se v loňské sezóně na poslední chvíli protlačili do play-off. O to bojují i nyní, aktuálně se nacházejí na 7. příčce extraligy. Tým prošel generační obměnou a nachází se v něm řada mladých talentů.

Slavoj BK Litoměřice (basketbal)

Litoměřičtí basketbalisté postoupili v loňské sezóně 1. ligy do nadstavbové části A1, z níž se kvalifikovali do play-off. Ve čtvrtfinále ale nestačili na pozdějšího účastníka baráže o nejvyšší soutěž, GBA EU, a nakonec skončili na 5. místě. Letos budou hrát nadstavbovou skupinu A2, v níž se pokusí opět probojovat do play-off.

Stadion Litoměřice (hokej)

Litoměřičtí hokejisté se v loňské sezóně v infarktovém posledním kole probojovali do play-off, v němž pak trápili Jihlavu. V závěru kalendářního roku 2019 se v letošní sezóně drželi v elitní trojce druhé nejvyšší soutěže a opět už mají zajištěnou účast ve vyřazovacích bojích.

Sahara Vědomice (fotbal ženy)

Fotbalistky Vědomic se po roční odmlce vrátily na fotbalovou mapu a hned prožili famózní podzim. V divizi během něj ani jednou neprohrály, v poháru FAČR navíc došly až do osmifinále například přes druholigové Teplice, stopku jim až na penalty vystavila prvoligová Dukla Praha.

KATEGORIE MLÁDEŽ - KOLEKTIV

Plavecký klub Litoměřice žáci (plavání)

Kolektiv plavců ročník 2005 – 2008, který prvně v historii za 21 let zvítězil v domácím závodě Litoměřický kalich

VK Slavoj Litoměřice starší žáci (veslování)

Čtyřka s kormidelníkem ve složení Miroslav Vokálek, Matěj Lacko, Adam Kvašňák, Mikuláš Šmerda a kormidelník Kristýna Hladíková zvítězili ve všech závodech v této disciplíně, do nichž v roce 2019 nastoupili. Stali se tak mistry ČR starších žáků, ovládli Pražské Primátorky i mezinárodní regatu v Brně.

Sport Judo Litoměřice dorostenci (judo)

Dorostenecké družstvo litoměřických judistů ve složení Václav Nováček, Patrik Gabštůr, Alexandr Sojka, Josef Jeřábek, Michal Doležal, Tomáš Janečka, Sebastian Zich, Jakub Novotný, Marek Prokeš, Oliver Šachl, Jan Vopat obsadilo v dorostenecké lize ČR (nejvyšší soutěž) 4. místo

SK Roudnice nad Labem U13 (fotbal)

V loňské ligové sezóně skončili na druhém místě, po polovině aktuálního ročníku jsou ve skupině C rovněž druzí za Duklou Praha. Hráči týmu nastupují v okresních i krajských výběrech, někteří byli vybráni i do regionální akademie0

Sportovní klub kickboxu ASK Lovosice/TJ Bohušovice n. O. (kickbox)

Mládežnický tým složený z mladších a starších žákyň a žáků a juniorů vybojoval historicky nejlepší umístění v poháru klubů Českého svazu fullcontactu, kde skončil po součtu všech disciplín kickboxu na třetím místě v konkurenci 68 klubů. Dohromady si zápasníci tohoto celku připsali 44 zlatých, 40 stříbrných a 28 bronzových medailí v bodovaných soutěžích.

KATEGORIE TRENÉR

Václav Červín (judo, Sport Judo Litoměřice)

trenér mládeže Sport Judo Litoměřice, trenér reprezentace ČR do 18 let - v roce 2019 dovedl k titulu mistra světa (září - Alma -Ata KAZ) a mistra Evropy (červenec - Varšava - POL) svého svěřence Adama Kopeckého (73 kg, Mladá Boleslav). Jde o první historický titul pro ČR v dorostenecké kategorii (svět i Evropa).

Vít Masopust (kickbox, SK Kickboxu ASK Lovosice/TJ Bohušovice n. O.)

Hlavní trenér klubu, pod jehož vedením získali jeho svěřenci 44 zlatých, 40 stříbrných a 28 bronzových medailí ve všech bodovaných soutěžích v uplynulém roce. Je zároveň trenérem reprezentace ČR, kde jeho kluboví svěřenci vybojovali čtyři zlaté, pět stříbrných a čtyři bronzové medaile na MS v Rakousku.

Daniel Tvrzník a David Bruk (hokej, Stadion Litoměřice)

Dvojice trenérů, která loni dotlačila litoměřický hokej do play-off. I v letošním roce se jejich družině daří, na sklonku roku byly Litoměřice v elitní trojce druhé nejvyšší soutěže.

Zdeněk Hašek (fotbal, FK Litoměřicko)

Ačkoliv si Hašek střihl v Litoměřicku jen krátkou jarní anabázi, dokázal zázraky. Litoměřický celek vytáhl ze spodních pater tabulky až do elitní šestky ČFL, na což nepotřeboval ani celé jaro. V jeho závěru totiž přijal ještě nabídku druholigového Žižkova a vysekal ho z téměř nemožné šlamastyky, díky čemuž se Viktorka udržela ve druhé nejvyšší soutěži.

KATEGORIE MASTERS

Tomáš Zedek (biketrial, Slavoj Litoměřice)

Biketrialista, jenž se i po 30 letech závodění udržuje na špici ve federacích BIU (kategorie Senior) a UCI (kategorie Master). V obou celoročních jízdách vyhrál, v Scratchi měl dokonce lepší výsledky, než juniorská kategorie. K tomu všemu přidal na MS v Kramolíně 8. místo.

Milan Dušek (kickbox, SK Kickboxu ASK Lovosice/TJ Bohušovice n. O.)

Historicky nejstarší profesionální mezinárodní mistr České republiky v kickboxu v disciplíně K1. Titul v kategorii masters nad 40 let vybojoval měsíc před dovršením 56 let. V roce 2019 to bylo přesně 30 let, kdy poprvé nastoupil do ringu a svým zápasem tak završil dlouholetou kariéru.

KATEGORIE HANDICAPOVANÍ

Miroslav Smrčka (plavání, ASK Lovosice)

Nevidomý plavec, jenž splnil tři limity pro Letní paralympijské hry v Tokiu 2020. Zároveň splnil i šest kvalifikačních limitů pro MS v Londýně, na kterém skončil vinou zranění od soupeře devátý. Na mistrovství ČR v Brně vyplaval zlato ve 100 m znak a bronz na stovce prsa plus stovce motýlkem. Ze světového poháru v Berlíně má dvě stříbra a bronz.