Skromná studentka Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně má ve svých plánech do budoucna jasno. Skloubit krásu a pomoc druhým. Jejím mottem je: Krása pomáhá.

Bylo vaším dětským snem zúčastnit se klání o titul královny krásy? Kdo vás do soutěže přihlásil?

Ne. Nikdy jsem v jiné soutěži krásy nebyla a ani mě to nelákalo. Nelíbily se mi koncepty těch soutěží. Až ten od Miss Czech Republic, která je vedena Taťánou Makarenko. Přihlásila jsem se sama. Chtěla jsem to prostě zkusit. Dokázat sama sobě, kam až jsem schopná se dostat. Soutěž sleduji třetím rokem, takže jsem věděla do čeho jdu, a že to nebude ztracený čas. Paní ředitelka je člověk na svém místě a zkušená v tom, co dělá. Tahle soutěž vám vezme čas, to je jediné. Ale dá vám neuvěřitelně moc. Je to taková ,,škola dámy“.

Jak probíhá příprava na tak náročné klání?

Přípravy se konají formou soustředění, které je přibližně každý druhý týden. Součástí jsou třeba hodiny catwalku - chůze na podpatcích - s Peterem Varadym, fitness tréninky s Františkem Uvírou a různá školení - od líčení přes oblékání až po vystupování na veřejnosti.

Diety nedržím, začala jsem cvičit

Držíte nějaké speciální diety? Sportujete více než obvykle? Nebo se v jídle nemusíte vůbec krotit…

Diety nedržím, ale cvičit jsem začala po tom, co jsem se dostala do finálové desítky. Bylo nutné na sobě začít pracovat a trochu „zakulatit“ spodní část. Výsledky vidím, a to mě také motivuje do budoucna. Finále je už 3. května, takže makám dál.

Splnit kritéria takové soutěže je docela náročné - jak probíhal výběr deseti nejlepších finalistek?

Prvním krokem byl casting. Castingů bylo celkem jedenáct po celé České republice a dívek se přihlásily čtyři tisíce. Z castingů postoupilo do semifinále sedmdesát osm slečen. Semifinále se konalo v Praze a bylo dvoudenní. Kromě krátkého představení se na něm probíhal pohovor v češtině a angličtině, následovala promenáda v plavkách, kde se hodnotila chůze na podpatcích, postava a celková řeč těla (body language). První den byla vybrána top dvacítka, která v Praze přespala do druhého dne. Druhý den to bylo opravdu vyrovnané a po náročném dni se v nejužším výběru ocitlo deset finalistek. Byly to neuvěřitelné pocity, když zaznělo mé jméno, doprovázené šťastnou ,,nekonečnou“ osmičkou, kterou jsem celý den nosila připnutou na levé straně hrudi.

V podobném klání musí finalistka především zaujmout, a to nejen svým vzhledem, ale i originalitou. Jaké disciplíny v soutěži se nejvíce obáváte?

Určitě nehraje roli jen vzhled, ale i charisma a celkový dojem soutěžící. Záleží na chování, mluvě, ale například i na Instagramu, který bere porota také v potaz. Co se týče různých challengí (výzev) máme jich několik. První byla Sport challenge, ve které jsme byly rozděleny na dva týmy. Byla jsem v týmu černých a challenge jsme vyhrály. Další se konala v rakouském wellness Silent Spa, kde se hodnotila chůze, ale i tělo a komunikace s diváky - v tomto případě s porotou. V následující se posuzoval talent. Jako jediná jsem zpívala a měla strašlivou trému. Na hlase se sice projevila, ale vnímám to jako další malý úspěch stoupnout si před porotu a před živé vysílání a zazpívat. Ještě ten den jsme měli i Top model challenge s módní přehlídkou. Hodnotila se nejen chůze, ale i celkový dojem z předvedení daného outfitu. Ještě nás čeká jedna challenge, kdy se budou hodnotit naše komunikační dovednosti a vystupování před publikem.

Absolvovala jste přerovské Gymnázium Jakuba Škody. Kam jste zamířila po maturitě?

Pocházím ze Zlína, kde jsem navštěvovala základní školu, a to konkrétně na 9. ZŠ Zlín. V Přerově jsem úspěšně maturovala na Gymnáziu Jakuba Škody v roce 2018. Nyní studuji na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně, a to na Fakultě Veterinární hygieny a ekologie, obor Ochrana zvířat a welfare. Už od malička mám totiž vztah ke zvířatům, a proto jsem měla jasno v tom, co chci studovat, a čemu se chci v budoucnu věnovat. A tím je pomoc zvířatům.

Miluje koně a psy

Jaké máte koníčky, a zbývá teď na ně čas?

Dělala jsem několik sportů - například plavání, tenis, gymnastiku nebo golf. Věnovala jsem se zumbě, orientálním tancům i hře na flétnu. Jediné, co jsem si ale doopravdy zamilovala, byla jízda na koni. Koním jsem se věnovala osm let až do doby, než jsem šla studovat do Brna. Aktuálně se soustředím na soutěž Miss, ale rekreačně se věnuji se svou fenkou krátkosrsté kolie agilitám. Práce se psy mě baví a mým snem je si jednou, až na to budu mít dostatek informací a času, pořídit ovčáka a věnovat se sportovní kynologii.

Pokud byste v soutěži uspěla, kam byste se chtěla posouvat dál?

Pokud bych uspěla, ráda bych svůj titul využila k pomoci. Chtěla bych se zaměřit na děti a zvířata. U zvířat bych chtěla přenést důležité informace, které jsem získala při studiu, široké veřejnosti. Protože jsem zjistila, že většina lidí vůbec netuší, co se děje s živočišnými produkty předtím, než se dostanou do supermarketu, kde si je lidé koupí.

Bylo by těžké se rozhodovat mezi budoucí profesí a modelingem?

Bylo. Protože, i když jsou to dva odlišné světy, dají se krásně spojit. Řídím se totiž heslem ,,krása pomáhá“.

Kdo vás v soutěži nejvíce podporuje?

Samozřejmě, že rodina. Díky mamince v soutěži vůbec můžu být, je to její velká zásluha. Pomáhala mi v začátcích modelingu před pěti lety, protože se sama modelingu věnovala. Ale hlavně mi předala to, co se porotě líbilo tak, abych se dostala do finálové desítky. Za to jí budu vždycky vděčná. Z kamarádek mě podporují Natálka Sýkorová, Kačka Antonová, Barča Glosová, Denča Bučková.… a tak bych mohla dlouze pokračovat. Holky mě podporují, jak můžou. Stejně tak i babička s dědou. Založili si Instagram jen proto, aby měli přehled a mohli mi fandit. A v neposlední řadě i můj přítel.