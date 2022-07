Společně na dívčí škole

Australanky Nicole Kidmanová (54) a Naomi Wattsová (53) pojí pouto, které sahá až do doby, kdy ještě jako teenagerky navštěvovaly dívčí střední školu North Sydney v Austrálii. Po škole se v roce 1991 společně potkaly i při natáčení snímku Flirtování a od té doby je mezi nimi pevné přátelství. „Máme k sobě velký respekt a lásku,“ přiznala jednou Naomi časopisu People.

Střetli se na střední

Dělí je od sebe téměř tři roky, přesto se Neil Patrick Harris (48) a Freddie Prinze Jr. (46) potkali na stejné střední škole. Byli studenty La Cueva High School, která se nachází v Albuquerque v Novém Mexiku.

Zatímco Harris po škole naskočil do seriálů a účinkoval v sitcomu Jak jsem poznal vaši matku, Freddie dal přednost filmům a okouzlil divačky v Takové normální holce.

Silný ročník 1985

Absolvovali na DAMU už před sedmatřiceti lety, přesto je ročník, kam chodily Ivana Chýlková (58) či Jitka Asterová (62) stále populární. Co člověk, to herecká špička. Rád na ně dodnes vzpomíná i jejich vedoucí pedagog, herec a profesor Jan Přeučil. Pořád prý vymýšleli recesistické kousky, přičemž největšími tahouny party byli Eva Holubová, Pavel Vítek a Jitka Asterová.

Na druhý pokus

Seznámili se na konzervatoři, kde byli ve stejném ročníku. A zatímco u Václava Vydry (66) přeskočila jiskra téměř okamžitě, Jana Boušková (68) se chtěla jen kamarádit. Dali se dohromady, až když Jana ovdověla. Dnes jsou z nich manželé.

Předháněli se, kdo je lepší herec

Několikaletou cestu spolu ušli i Kevin Spacey (62) a Val Kimer (62). Společně navštěvovali střední školu Chatsworth, kde Kilmer Spacemu poradil, aby se jako on zapojil do dramatického programu na Juilliard School v New Yorku. Spacey ho poslechl, dokončil ale pouze dva roky čtyřletého programu.

Berou se jako rodina

Nejenže mají slavné rodiče, Kate Hudsonová (43) a Liv Tylerová (44) spojuje i stejná škola – kalifornská Crossroads School for Arts and Sciences.

Dodnes jsou blízkými přítelkyněmi, dokonce si zahrály i ve stejném filmu z roku 2000 Dr. T a jeho ženy a společně občas zveřejňují praštěná videa, kde zpívají a tančí na písničky od Aerosmith.

Přátelé už čtyřicet let

Když se poprvé potkali, bylo jim osm a deset let. Bydleli dva bloky od sebe v Cambridge ve státě Massachusetts a milovali baseball a herectví. Navštěvovali i stejnou střední školu Cambridge Rindge and Latin School. Matt Damon (51) v roce 2019 přiznal, že ho Ben Affleck (49) často bránil před ostatními kluky, když byli mladí, což neskutečně upevnilo jejich přátelství. Několikrát spolu poté hráli i spolupracovali.

Spojila je stejná záliba

Rodáci z Kalifornie Cameron Diazová (49) a Snoop Dogg (50) byli studenty na Long Beach Polytechnic High School, a přestože se nepohybovali přesně ve stejných kruzích, měli spoustu společných přátel.

„Byl vysoký a hubený. Určitě jsem od něj někdy koupila trávu,“ prozradila se smíchem Diazová v show Lopez Tonight. Snoop Dogg zase přiznal, že bývalé spolužačce přezdíval "Moucha".

Smečka spratků

Hned čtyři známé tváře – Robert Downey Jr. (57), Sean Penn (61), Rob Lowe (58) a Charlie Sheen (56) – se sešly na začátku osmdesátých let na střední škole v Santa Monice a padly si do oka. Lowe později napsal o těchto letech dospívání ve své nejprodávanější autobiografii Stories I Only Tell My Friends a také mluvil o svém „starém“ kamarádovi Sheenovi v pořadu Access Hollywood. Dohromady prý tvořili smečku spratků.