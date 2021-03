Už na jaře se skauti a skautky z Přístavu Neptun Znojmo, 1. smíšeného a 1. dívčího oddílu spolu s přáteli a dalšími dobrovolníky zapojili do šití roušek a sami si organizovali distribuci netkané textilie vhodné pro výrobu ochranných pomůcek. Svoji klubovnu přeměnili na ohromnou dílnu, či spíš logistické centrum, kde postupně vznikaly tisíce roušek.

Roušky vystřídaly pláště

A na podzim se znojemští skauti vrhli do práce znovu, ovšem místo roušek se pustili do šití ochranných plášťů. A to už vyžadovalo bezchybnou organizaci, spolupráci, zručnost a energii. A jak to tedy fungovalo? Znojemská společnost dobrovolníkům poskytla vhodnou textilii, kterou starší skauti a skautky postupně zpracovávali na střihy. Roveři a vedoucí oddílů se po dvojicích střídali, z velké role odvinuli postupně 100 vrstev, na které obkreslili střih, a speciálním strojem ustřihli. Jednotlivé kusy bylo třeba zkompletovat do šicích setů – tělo, rukávy, šňůrka, pásek – poskládat k sobě a připravit do balíků po 10, 20, 30 kusech.

Zkompletované šicí sety putovaly na Centrum Vodárna, kam si pro ně mohla chodit široká skupina dobrovolníků, kteří pak sešívali jednotlivé díly k sobě. Ušité pláště se scházely znovu na Vodárně, kompletovaly se do balíků a putovaly tam, kde jich bylo třeba, do nemocnic a dalších zdravotnických zařízení. „Za všechny pláště, které dobrovolníci ušili, moc děkujeme. Denně je používáme jako ochranu před nákazou nemocí covid-19. A jsme moc rádi, že je máme. Jsou skvěle ušité a cítíme se v nich pohodlně,“ pochvaluje si lékařka ze znojemského ARO Kristýna Náhlíková.

Jak se práce dařila

Za jaro i podzim dobrovolníci kolem Centra Vodárna ušili 13 571 roušek a 9 998 plášťů, a zpracovali tak více než 2,3 tuny darované netkané textilie. A v práci nadále pokračují. Vyrobené ochranné pomůcky pomáhají jak v samotném Znojmě, tak v Moravských Budějovicích, Jevišovicích, Dačicích, Kunžaku, Pohořelicích atd. Putovaly do nemocnic, lékáren, k praktickým a dětským lékařům, do LDN, domovů pro seniory nebo záchranným složkám.

„Je hezké vidět, že i v této nelehké době se umíme semknout a pomoci tam, kde je potřeba. Jsme moc rádi, že toho můžeme být součástí,“ říká vedoucí Přístavu Neptun David Gross.