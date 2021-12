Ladislav Frej zdědil herecké nadání po otci, který byl jako hostinský rozeným lidovým vypravěčem. Jako dítě hrál na housle, ochotničil a zpíval v dětském sboru Janáčkovy opery v Brně. Po maturitě se dostal na druhý pokus na JAMU, kterou dokončil v roce 1963. První angažmá získal v satirickém divadle Večerní Brno, následně hrál ve Východočeském divadle v Pardubicích, jednu sezonu strávil ve Státním divadle v Ostravě.

V roce 1970 přesídlil do Prahy a účinkoval v Divadle S. K. Neumanna, v Městských divadlech pražských a v Divadle na Vinohradech, odkud si „odskočil“ do Národního divadla. Po čtyřech letech se ale vrátil do angažmá vinohradské scény, kde setrval do roku roku 2012. Na jevišti vynikl moderní interpretací klasických postav.

Před kamerou

První filmovou příležitost dostal Ladislav Frej v roce 1964 ve snímku Neobyčejná třída režiséra Josefa Pinkavy. Následně vytvořil role v Kachyňově Tajemství velikého vypravěče, ve Vávrových Dnech zrady, s Danou Medřickou se setkal v televizní adaptaci divadelní hry Gabriely Preissové Jenůfa.

Ke konci sedmdesátých let se představil ve velké roli po boku Vladimíra Menšíka v dramatu Hrozba, s dalším velikánem, Slovákem Vladem Müllerem, se sešel při natáčení válečného snímku Signum laudus. V osmdesátých letech ztvárnil postavu otce ve filmu Za trnkovým keřem, v dramatu Láska s vůní pryskyřice si zahrál se svou ženou, skvělou a respektovanou herečkou Věrou Galatíkovou.

Karel Sova

Po několika dalších úlohách přišla hercova životní role doktora Karla Sovy v legendárním seriálu Nemocnice na kraji města. Coby syn proslulého primáře Sovy v podání Ladislava Chudíka se v něm potýká s pocitem neuznání, což řeší častým požíváním alkoholu.

Odsud také pochází všeříkající hláška: „Karel pije.“ Slušnou příležitost dostalFrej také v seriálu Malý pitaval z velkého města, v němž ztvárnil nadporučíka Břetislava Kubáta, objevil sei v Moskalykově Dobrodružství kriminalistiky či Náhrdelníku režiséra Františka Filipa. Z poslední doby jej známe ze seriálů Krejzovi, Hlava Medúzy či Kriminálka Anděl.

Král i brblající muž

Ladislav Frej patří k hercům, kteří jsou aktivní i ve vysokém věku. Například v pražském Divadle ABC hraje se Simonou Stašovou v inscenaci romantické komedie Ernesta Thompsona Na zlatém jezeře. Ztvárňuje v ní brblajícího a nepraktického profesora v penzi, o něhož se stará chápající žena.

„Vyhovují mi postavy, které mají složitější charakter. Člověk o nich musí na jevišti přemýšlet, dávat si věci do souvislosti, a to mám rád. Nelíbí se mi ale, když režisér nebo výtvarník nutí herce za každou cenu přijmout jejich představu, o které ten herec není přesvědčen. Může to pak odnést jedině divák, kterého víc než nějaké experimenty zajímají silné lidské příběhy – vysoce dramatické i komické,“ uvedl herec v rozhovoru pro Deník.

Dabing a rodina

Od poloviny osmdesátých let se Ladislav Frej věnuje také dabingu a spolupracuje s rozhlasem. Jeho hlasem v Česku mluví například inspektor Barnaby z televizního seriálu Vraždy v Midsomeru. S již zmíněnou herečku Věrou Galatíkovou, která před Vánoci roku 2007 podlehla v devětašedesáti letech rakovině, má děti Ladislava a Kristýnu, která je také uznávanou herečkou.

Vybrané role Ladislava Freje:



• Nemocnice na kraji města (MUDr. Karel Sova)



• Malý pitaval z velkého města (náčelník kriminalistů Břetislav Kubát)



• Kriminálka Anděl (Karel Benkovský)



• Chlapi přece nepláčou (adoptivní otec)



• Dívka s mušlí (otec hlavní hrdinky Venduly)



• Signum laudis (Ziegler)



• Za trnkovým keřem (otec Vaška v podání Tomáše Holého)



• Jára Cimrman ležící, spící (Marold)



• Oldřich a Božena (Jaromír)



• Generálka Jeho Veličenstva (generál Gourgaud)



• Bludičky (otec Bendl)



• Hvězda života (král)



• Stáří není pro sraby (Krása)