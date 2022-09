Nejcennější klenot. Vzácný diadém princezny Diany poprvé od její smrti vystaví

Zatímco dřív je lidé mohli spatřit při mnoha společenských událostech, dnes už jsou v případě britské královny a její rodiny vyhrazeny pouze pro státní bankety, výroční recepci diplomatického sboru Jejího Veličenstva a státní otevření parlamentu.

Podívejte se s námi na nejokázalejší tiáry všech dob, mezi které patří hned tři nádherné čelenky královny Marie – Cambridge Lover’s Knot, diadém Girls of Great Britain and Ireland a Queen Mary Fringe a také švédská tradiční ozdoba, kterou nosila už manželka Napoleona Bonaparta.

Dianin nejoblíbenější

Pokud bychom měli zmínit jen jednu čelenku, která zanechala v britské královské rodině nesmazatelnou stopu, byla by to tiára Cambridge Lover’s Knot. Byla vytvořena pro královnu Marii v roce 1914 z perel a diamantů, jež její rodina vlastnila, a podle vzoru diadému, který si hýčkala Mariina babička, princezna Augusta z Hesenska. Poté, co byla tiára předána královně Alžbětě II., byla v roce 1981 zapůjčena princezně Dianě jako svatební dar a stala se jedním z nejoblíbenějších kousků „lidových“ princezen.

Po rozvodu s princem Charlesem Diana vrátila korunu královně Alžbětě II. a znovu ji pak už veřejnost nespatřila, dokud ji nevzala vévodkyně Kate na recepci v Buckinghamském paláci.

Známý po celém světě

Mezi nejznámější a také nejikoničtější patří diadém, který nejčastěji nosí královna Alžběta II. Britové ho velmi dobře znají z jejího portrétu na jejich vlastní měně a ze známek. Jde o diadém Girls of Great Britain and Ireland – oslnivý kousek s fleurs-de-lis vzory a diamanty zasazenými do stříbra a zlata. Původně to byl svatební dar královny Marie, která se v roce 1893 provdala za vévodu z Yorku (který se stal Jiřím V.). Diadém objednal výbor vedený lady Evou Grevilleovou. Královna Mary jej pak předala své vnučce královně Alžbětě II. v roce 1947 také jako svatební dar.

Korunka z náhrdelníku

Málokdo ví, že diadém Queen Mary Fringe, který si v den svatby s princem Philipem v roce 1947 nasadila královna Alžběta II., následně její dcera princezna Anne a také vnučka princezna Beatrice z Yorku, začal svůj život jako diamantový náhrdelník vlastněný královnou Viktorií.

Ta náhrdelník darovala královně Marii jako svatební dar, jenže ta ho o dvacet šest let později nechala přeměnit na tiáru ve stylu ruského kokošniku – tedy tradiční ruské čelenky, kterou nosí ženy a dívky jako doprovod k sarafánu. Diadém se objevil na veřejnosti poměrně nedávno, a to v červenci 2020, kdy si ho při svatbě s Edoardem Mapelli Mozzim nasadila právě princezna Beatrice.

Princezna Beatrice na své svatbě Edoardem Mapelli MozzimZdroj: Profimedia

Zatímco většina členek královské rodiny oblékla diadémy poprvé až na svatbě, jediná dcera královny a vévody z Edinburghu, princezna Anna, je často nosila už před svatbou s kapitánem Markem Phillipsem v roce 1973. Poprvé měla diadém ve věku sedmnácti let na oficiálním portrétu v roce 1979 a vyzkoušela si i vzácný diadém Cartier Halo Scroll, a to na slavnostním otevření parlamentu později téhož roku. Vznikl v roce 1936 a pro svůj svatební den v roce 2011 si ho vybrala i vévodkyně z Cambridge Catherine.

Neposlušná Meghan

To vévodkyně ze Sussexu Meghan Markle chtěla v den své svatby vynést korunku se zelenými smaragdy, královna Alžběta II. však zasáhla a řekla, že taková volba naprosto nepřichází v úvahu, což Meghan rozčílilo. Harry dokonce křičel na personál, že „co Meghan chce, to dostane“, nebylo mu to ale nic platné. Královna jí vybrala diadém královny Marie Diamond Bandeau posázený velkými a malými briliantovými diamanty a s odnímatelnou broží s deseti briliantovými diamanty uprostřed. Brož byla darem od hrabství Lincoln.

I princezna Diana porušila tradici a na svatbu s princem Charlesem v roce 1981 si vzala diadém ze sbírky své vlastní rodiny Spencerů. Čelenka byla vytvořena z řady vzácných rodinných památek do jedinečného kusu, a to společností Garrard & Co ve 30. letech 20. století. Hlavní část tvoří svatební dar Dianiny babičky z roku 1919 a ostatní prvky pocházejí od lady Sarah Spencer, která je údajně získala v 70. letech 19. století.

S láskou od Napoleona

Jedna z nejstarších tiár, které se stále používají ve švédské královské rodině, je Cameo, zlatý diadém, který dostala císařovna Josefína od Napoleona v roce 1809. Na své svatbě s Danielem Westlingem, nyní princem Danielem, ho světu ukázala korunní princezna Viktorie. To švédská princezna Madeleine, mladší sestra princezny Viktorie, měla na sobě svůj první diadém v roce 2001, kdy jí bylo osmnáct let, a to na svatbě korunního prince Haakona a norské princezny Mette-Marit. Poté ho měla i jako nevěsta na svatbě v roce 2013.