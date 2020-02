Jaký je váš Petr Mlejnek, nejmladší člen policejní rodiny?

Mladší ze dvou synů, ještě policajtský ucho, student policejní školy, nemá žádné zkušenosti, ale zato spoustu entuziasmu. Do všeho jde po hlavě a snaží se to utáhnout na svou mladickou energii. Také jako jediný z rodiny policajtů nemá ještě žádné závazky. Má sice přítelkyni, což se později ukáže jako důležitá součást příběhu, ale nebere to zase až tak vážně. Vlastně nic nebere moc vážně.

To znamená, že bychom od této postavy mohli čekat nějaké humorné situace?

Samozřejmě… Petr je v seriálu dokonce nositelem humorné nadsázky. On je ten, který přichází s různými poťouchlostmi a ztřeštěnými nápady. Ze všech tří policajtů se chová nejexcentričtěji. Musím říct, že mi to moc vyhovovalo a že i proto mě tahle postava hodně bavila a hrál jsem ji moc rád.

Musel jste jako představitel budoucího policisty absolvovat nějaký kurs, jak zacházet se zbraní?

V celém seriálu není scéna, kde bych tuto znalost potřeboval, a navíc Petr není první policista, kterého jsem hrál. Takže základ práce se zbraní mám. Potřeboval jsem se ale trochu naučit hrát fotbal, protože můj Petr je tímto sportem posedlý.

Olympijská šampionka Eva Samková:

Ale vy přece hrajete fotbal za hvězdný tým Real Top Praha…

To je pravda, jde o družstvo složené z herců, sportovních komentátorů a bývalých i současných fotbalistů. Hrajeme různé charitativní zápasy, ale to ještě neznamená, že fotbal hraju fakt dobře… (smích) A v „Poldech“ to muselo vypadat, že si s míčem opravdu rozumím, takže jsem musel trénovat. Ale po pravdě řečeno mě to bavilo a těšilo.

Co vás také v poslední době potěšilo a na co se ještě těšíte?

Na podzim jsem se vrátil k Shakespearovi, v Divadle na Vinohradech jsme uváděli představení Jak se vám líbí, kde hraju Orlanda. A zanedlouho bych měl začít točit film o Bohumilu Hančovi a Václavu Vrbatovi, dvou legendárních lyžařích, jejichž příběhy zachytil film Synové hor z roku 1956. Měl bych hrát Emericha Ratha, což je velmi důležitá postava příběhu – český Němec, rodák z Broumova, velký sportsmen, neuvěřitelně univerzální: kromě běhání na lyžích boxoval, hrál hokej, jezdil na kajaku, dělal dálkové běhy atd. Ve všem byl velmi dobrý! Kolují o něm zajímavé legendy, jako že například v roce 1924 pádloval na kajaku tři sta šedesát kilometrů po Seině do Paříže na olympiádu. Jsem moc rád, že si takovou figuru budu moct zahrát.

Jak jste na tom se sportem vy osobně?

Docela sportuju, pokud na to mám čas. Ale díky této roli jsem se v poslední době začal sportu ještě víc věnovat. Kromě již zmíněného fotbalu jsem se pustil i do atletiky, běhám, hraju florbal a samozřejmě trénuji kondičku. Od svojí slečny, snowboardcrossařky Evy Samkové, jsem si „vypůjčil“ trenéra, ke kterému teď chodíme oba. Musím se zkrátka snažit… A to nejen kvůli roli! (smích)

JIŘÍ RENČ