Moderní multimediální představení složené z částí nejznámější české opery Rusalka Antonína Dvořáka, doplněné o tanec, který bude divákům přenášen na obrazovkách, je dílem bratří Cabanů. Za doprovodu symfonického orchestru Českého rozhlasu v něm dále vystoupí Richard Samek jako Princ, Jan Martiník jako Vodník a Jana Kurucová ve dvojroli Cizí kněžny a Ježibaby.

„Pro mě je vždy obrovskou výzvou zpívat operní roli ve zcela jiném prostředí, než pro kterou byla vytvořena. Na produkci představení se bude podílet spousta skvělých kolegů. Já osobně se moc těším na spolupráci se zmiňovanými bratry Cabany, kteří pokaždé úžasně propojí svůj koncept s prostředím a daným dílem. Prostor zámecké zahrady v Litni a její scenérie přímo vybízejí pro uspořádání takovéto akce a myslím, že to bude pro všechny velká radost,“ usmívá se Kateřina Kněžíková.

Představení se uskuteční v rámci Festivalu Jarmily Novotné. Jaký je váš vztah k této umělkyni? Měla jste někdy příležitost či chuť se její osobností více zabývat?

Osobnost Jarmily Novotné považuji za neskutečně inspirativní. Nejvíce mě fascinuje její profesionalita, disciplína a oddanost, se kterou k celé své kariéře přistupovala. V mnohém může být vzorem pro celé generace pěvců. Byla neuvěřitelně flexibilní a věděla, co chce. Kniha pana Pavla Kosatíka Baronka v opeře nádherně vykresluje nejen její umělecký, ale i osobní život.

Nacházíme se v období, kdy už se zase tak nějak vše může. Jaké to ale pro vás bylo, když se nemohlo?

Začátek pandemie byl pro mě velice demotivující a nějakou dobu jsem se s tím nemohla srovnat. Pak jsem ale vzala rozum do hrsti a snažila se ten čas využít. Natočila jsem tři CD, která se postupně klubou na svět. První jsem vydala letos v květnu a ještě jedno stihnu vydat letos na podzim. Můj „supraphonský“ sólový debut jsem nazvala Phidylé a objevují se na něm nádherné písně romanticko-impresionistického období. Celá dramaturgie alba se inspiruje životní silou a krásou ženy ve všech jejích polohách. Těší mě, že jej pokřtila Marie Rottrová, umělkyně, jejíž tvorba mě uchvacuje od dětství. Obě pocházíme ze stejného kraje, kde jsme také chodily na stejné gymnázium. Hlavním motivem, proč jsem ji pro roli kmotry oslovila, byla její láska k opeře a má láska k jejímu hlasu.

Jaké další výzvy před sebou máte? Je něco, na co se v dohledné době těšíte? A potažmo na co se ve vašem podání mohou těšit posluchači?

Nová sezona je nabitá nádhernými koncerty a představeními. Jako Rusalka budu vstupovat do Státní opery v Praze, čeká mě i spousta koncertů v zahraničí. Velice se těším na blížící se festival Dvořákova Praha, během něhož se představím s Bamberskými symfoniky a dirigentem Jakubem Hrůšou, a to v díle mně obzvlášť blízkém. Bude to písňový cyklus Čtyři poslední písně Richarda Strausse, který je takovým Everestem v profesním životě každé sopranistky.