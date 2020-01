Rok 2020 nepřinese Británii jen brexit, ale také "Megzit", neboli ústup z rolí předních členů královské rodiny, který včera oznámili princ Harry a jeho žena Meghan, vévodkyně ze Sussexu. Náhlé rozhodnutí mladého páru vyvolalo spoustu otázek, jež se nyní světový tisk pokouší zodpovědět.

princ Harry a Meghan | Foto: Profimedia

Instagramová zpráva mladého páru, že má v úmyslu pracovat na vlastní finanční nezávislosti a nehodlá dál vystupovat v rolích důležitých členů britské královské rodiny, okamžitě obletěla svět a překvapila jak samotnou královskou rodinu - protože oba manželé se svým záměrem nikoho z jejích členů předem neseznámili - tak i širokou veřejnost. A média i sociální sítě zaplavily otázky: Co se děje? Proč se to stalo? A co přijde dál?