Letní hit je píseň, kterou si to léto všichni zpívají. Je to tradice už od dob mým oblíbených Beach Boys a jejich Surfin’ USA, určitě vzpomeneme i Summer Nights z filmu Pomáda a z nových letních hitů třeba slovenský Ego a Žijeme len raz či české rockové Rybičky 48 a píseň Léto.

Letos mi přijde, že to s letním šlágrem nevyšlo, možná je to tím, že tohle léto je stejně jako minulé poněkud netradiční, zasažené pandemií a dokonce ani počasí není úplně letní, summer nights jsou někdy skoro až mrazivé.

Mně ale letní hit chybí. Tak jsem se rozhodl, že si ho napíši sám. Vždycky jsem to chtěl udělat, protože je to i výborný obchodní záměr, protože čím častěji vaši píseň hrají, tím jako autor víc vyděláte. A nejvíce se hrají vánoční a letní songy.

Tak jdeme na to. Předně musím vycházet z toho, že aby si píseň oblíbilo co nejvíce posluchačů, tak se nesmím držet jen jednoho stylu. Taky bude nejlepší, když jí nazpívá hned několik interpretů, aby si tam každý našel to svoje a zásah byl co největší. V textu se budu držet všech letních atributů, které všichni znají, to znamená, drinky, voda, slunce a dobrá nálada.

První sloka bude v popovém stylu a bude ji zpívat nejpopulárnější česká zpěvačka Lucie Bílá: Zas přišel letní čas / tváře se rozzáří / už je to tu zas / od června do září. Zde se přidá Ewa Farna a další sloka patří jí: Jen šaty na kůži / a láska všude v nás / slunce se nezúží / pálí sto rudejch krás.

Nyní asi cítíme, že než přijde refrén, je čas na rapovou vložku. Ani tam nebudeme šetřit známými jmény, obstará ji Rytmus a hoši z PSH: Padá mi slunce na záda / a je tu dobrá nálada / dej si drink a k němu brčko / směj se a skákej jako děcko / všechno co chceš se přihodí / dnes zakalíme na lodi / jeden druhej třetí drink / jo já jsem letní king!

Po rapu zazní refrén, který budou zpívat všichni zúčastnění plus Meky Žbirka, Petr Janda, Richard Krajčo, Marta Jandová a kapela Slza: Je léto je léto / a všechno je tak strašně snadný / je léto je léto / ohřej se v slunci a padni / je to léto parádní / čeká nás pár senza dní.

A přichází další sloka, kterou zazpívají Kamelot, Vlasta Redl, Karel Plíhal, Samson a Jaromír Nohavica, abychom podchytili i milovníky folku: Můžeš sedět nad přehradou / a dívat se na mraky / jak tvý touhy někam vedou / než se stanou zázraky.

Zbytek druhé sloky obstarají čeští rockeři a punkeři, tedy kapely Alkehol, Visací zámek a Tři sestry: Pak stačí pivo na zahrádce / do hlavy se navalí / zázrak se stane lehce / chlast ti léto rozpálí.

Pak bude opět rapová vložka a několikrát za sebou refrén za účasti všech, ke kterým se přidají Mňága a Žďorp, Rybičky 48, Škwor, operní pěvkyně Andrea Kalivodová a Dagmar Pecková, Lucka i Helena Vondráčkové, Pokáč a Mirai. Prostě pro každého něco.

Teď, jak to po sobě čtu, je to skutečně výborný hit, jdu sehnat producenta, obvolám všechny účinkující a doufám, že song brzo uslyšíte v rádiu.