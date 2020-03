K tomu však vzhledem k aktuální situaci zatím ještě nedojde. S Ewou Farnou, zpěvačkou narozenou v Třinci, jsme se bavily nejen o tom, jak podprahově důležité je pro člověka umění, ale také o jejím skloubení pracovního a rodinného života, i o cílech a úspěších, jež jsou pro Ewu zadostiučiněním za hudbu, které se profesionálně věnuje už čtrnáct let.

Ewo, i přes současné místo bydliště a celostátní kariéru jste stále spjata s Moravskoslezským krajem. Kdysi jste dokonce uvedla, že některými svými počiny tak našemu kraji vracíte to, co vám dal. Cítíte se být patriotkou?

Ano, samozřejmě. Myslím, že v rozhovorech i ve svém počínání to dávám najevo. Třeba v Těšíně organizuji EwaFest, kam přijíždějí fanoušci z celého Česka i Polska.

Jak vnímáte své vazby na Polsko? Byly vám během vaší kariéry přínosem?

To, že jsem Polka, mi samozřejmě neskutečně pomohlo v tom, že jsem mohla začít kariéru i v Polsku. Nejsem tam díky mé mateřštině brána jako zahraniční interpret, ale jako interpret polský. Což je zcela jiná výchozí pozice, než kdybyste byla zahraniční umělec snažící se zpívat v polštině. Mám velké štěstí.



Momentálně jsme se všichni ocitli v komplikované situaci, která ovlivní veškeré společenské segmenty, včetně kultury, umění a hudby. Je to pro vás čára přes rozpočet, nebo jste na takovéto situace byla připravená?

Na takové situace, myslím si, není nikdo připraven, nedějí se často a nejsou ani předvídatelné. Moc mě mrzí koncerty, které se přesouvají, ale pevně doufám, že nebudou zrušeny, jen najdeme nové, pozdější datum. Měla jsem mít v dubnu turné, moderovat Ceny Anděl a pak měla začít letní sezona.

Uvidíme, co se bude dít. Myslím si, že není oboru, který by dopad této pandemie nepocítil, je to velký zásah do ekonomiky celkově. Rodiče mě ale vždy učili být rozvážnou. Nepatřím mezi lidi, kteří hromadí a pořád čekají na „co kdyby“, zároveň nepatřím mezi bohémy, kteří nemyslí na zítřek. Netroufám si stěžovat. Těžké to teď mají třeba zdravotníci, kterým je třeba být vděčný za jejich nasazení a obětavost.

Množství umělců si nenechalo vzít svou práci a vystupuje on--line. Vy už to máte za sebou také. Je podle vás v této chvíli umění pro člověka důležité?

Lidé sedí doma, nemůžou do kina, na koncert, do divadla, do galerie, na společenskou akci, fesťák… Kultura je obrovskou součástí našich životů, ať to pociťujeme přímo, nebo ne. Kultura nás definuje jako společnost. Uspořádat kvalitní on-line koncert zdarma byla akce pro fanoušky, kterou, myslím si podle ohlasů, hrozně ocenili. Záznam je pořád dostupný, tak kdyby se někdo nudil, pusťte si nás. Jen klidně přeskočte moje řeči, strašně moc tam nesmyslně povídám. (smích) Bez publika to byl nezvyk.

Nedávno jste vystoupila v rámci TEDxPragueWomen s přednáškou o zdravém sebevědomí. Zaznamenala jste nějaké pozitivní ohlasy ze strany ať už vašich kolegyň nebo fanoušků?

Mám na tento výstup obrovské množství pozitivních ohlasů a po něm i hodně zajímavých nabídek. Přineslo mi to hrozně moc radosti a také otevřelo nové dveře. Jsem za to moc vděčná.



Sama jste již maminkou. Jak byste zareagovala, když by vám za několik let syn řekl, že se chce vydat na hudební dráhu?

Netuším, nepřemýšlím nad tím. Zatím jsem ve fázi, že zaslepuji zásuvky. Tudíž se snažím žít tím co je, radovat se z každé fáze jeho vývoje a nevytvářím si odpovědi na otázky, které nebyly a asi ani ještě dlouho položené nebudou.

Váš manžel je zároveň hudebníkem ve vaší kapele. Jak oba přistupujete k tomu, že jste neustále spolu? Nenastala někdy chvíle, kdy už toho bylo moc?

Teď jsme ještě navíc opravdu zavření spolu doma! (smích) Nicméně naštěstí my jsme na sebe zvyklí. Spíše si říkám, že to může být výzva pro lidi, kteří spolu zas tolik času intenzivně doma netráví a koronavirus je k tomu donutí. (smích)



Spousta hudebních manželství zkrachovala na tom, že jeden z páru měl větší úspěch než ten druhý. Nebojíte se někdy tohoto scénáře?

Je asi důležité zodpovědět si otázku, co pro vás znamená úspěch. Podle mě to ne vždy neznamená „být slavný“. Svého manžela považuji za úspěšného člověka a je pro mě v mnohém velkým vzorem. Jde mu většina věcí lépe než mně. (smích) Navíc i on stojí za mým úspěchem, vděčím mu za několik svých hitů, kterých je autorem. Scénáře nějakého závidění se nebojím. Táhneme za jeden provaz.

Kterého vašeho hudebního ocenění si nejvíce vážíte?

Toho, že fanoušci chodí již čtrnáct let na koncerty. To je nejkrásnější cena. Že jim za to pořád stojím. (smích) Já jim to vracím snahou, aby koncerty nebyly jen o odehrání písniček, ale aby moje vystoupení byl celkově hezký zážitek. Baví mě šířit pozitivní energii.



Čím teď vyplníte svůj volný čas, když ho kvůli rušení koncertů bude podstatně více?

Jsem máma, takže o zábavu mám postaráno. Jsem možná konečně na mateřské. (smích) Ale vážně, moje práce není jen o koncertování, takže je co dělat. Taková karanténa je ale ideální doba na tvorbu. Jsem zvědavá, kolik desek vyjde na podzim. (smích)

Dosáhla jste toho během svého života mnoho, je vůbec ještě nějaká věc, která vám chybí?

Mně nic nechybí, ale existuje ještě spousta cílů, kterých bych chtěla dosáhnout. Pořád je kam se posouvat. Jsem ale ohromně šťastná a přála bych si jen, aby mi Pán Bůh požehnal a mohla bych v tom pokračovat. Ale jak kariéra, tak rodina je něco, čemu je třeba se věnovat, aby to fungovalo. Je to hodně o našem přístupu, spousta věcí vězí v hlavě. Mám pocit, že jako společnost v podstatě žijeme v blahobytu, máme milion možností, střechu nad hlavou, auto, smartphone, a přesto jsme nejnespokojenější, co jsme kdy byli. Já se prostě rozhodla uvědomovat si každodenně, jak jsem šťastná a vděčná za všechno, co mám, a jsem opravdu spokojená.

Ewa Farna (*12. srpen 1993) je česká a polská zpěvačka, která se narodila v Třinci. Díky svému dvojjazyčnému původu a polské národnosti i českému občanství prorazila hned na počátku své kariéry v obou zemích. Jejím objevitelem je producent Lešek Wronka, díky kterému zpěvačka nazpívala v roce 2006 singl Měls mě vůbec rád a následně vydala stejnojmenné první album, které bylo veřejností kladně přijato a získalo si tisíce posluchačů. Už v roce 2006 Ewa vyhrála Českého slavíka za objev roku. Zpěvačka dosud získala nejen Českého slavíka, ale také cenu Anděl a mnoho dalších ocenění v rámci české i polské scény. V prozatím posledním ročníku Českého slavíka dokonce skončila na druhém místě v kategorii Zpěvačka roku 2017. Ewa vystudovala polské gymnázium v Českém Těšíně, nedokončila vysokoškolské studium práv ve Varšavě. V roce 2017 se provdala za kytaristu Martina Chobota ze své doprovodné kapely, s nímž má syna Artura (*2019). Během své kariéry vydala nespočet úspěšných singlů, například Ticho, Jaký to je, Šestej pád (ve spolupráci s Danem Bártou), Na ostří nože, Dobré ráno milá (s Davidem Stypkou) nebo Mám boky jako skříň, což byl úspěšný cover hitu All About That Bass od Meghan Trainor a zároveň společenská narážka na ideál krásy v médiích. Ewa Farna je zastánkyní zdravého přístupu k sobě samé, o zdravém sebevědomí přednášela naposledy v rámci TEDxPragueWomen, kde zmínila svůj názor na práci bulváru a také na to, jak se jí podařilo prorazit bez vedlejších vlivů, jako jsou například plastické operace. Disponuje rovněž velkým smyslem pro humor a osobitým nadhledem.